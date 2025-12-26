我的頻道

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

中央社台北26日電
台積電。(歐新社)
台積電。(歐新社)

針對美國將在年底撤銷台積電南京晶圓廠的「驗證後最終用途」（VEU）授權，台積電中國業務區負責人羅鎮球昨天說，只要符合監管要求，中國客戶就可以利用台積電全球製造網路中更先進的製程技術，而不必局限於南京廠產能。

台積電9月2日表示，接獲美國政府通知，台積電（南京）目前的VEU授權將於2025年12月31日撤銷，正在評估情況並採取適當的因應措施，致力於台積電（南京）營運不受影響。

台灣經濟部當時指出，這代表該廠未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。

中國媒體「快科技」報導，台積電中國業務區負責人及南京廠廠長羅鎮球昨天在2025年國際電腦輔助設計大會（ICCAD）上公開表示，中國客戶可獲全球先進製程支援，他還就VEU限制及南京廠未來發展等問題進行解答。

當被問及VEU限制是否會長期限制台積電南京廠的產能，使其僅限於16奈米和28奈米製程，從而可能影響客戶交付，羅鎮球回應說，台積電並非被動等待，而是在逐步解決問題，以確保符合監管要求，同時履行對客戶的承諾。

羅鎮球還澄清市場長期以來存在的誤解，即中國企業只能使用台積電南京晶圓廠的產能。

他表示，這種解讀並不完全符合實際情況，「台積電的產能分配是基於客戶的技術要求、產品定位和合規性考量，而非客戶所在地區或單一晶圓廠」。

羅鎮球也指出，只要符合監管要求，中國客戶就可以利用台積電全球製造網路中更先進的製程技術，而不必局限南京晶圓廠16奈米或28奈米產能，這凸顯了台積電部署的靈活性。

報導提及，從某種程度上來說，中國廠商是可以使用台積電全球先進製程，比如之前小米發表的3奈米晶片，就是出自台積電之手，這其實也是側面驗證羅鎮球的說法。

小米集團創辦人雷軍5月19日宣布，小米自研晶片「玄戒O1」成功問世，該晶片採用先進的第二代3奈米製程，旨在為用戶帶來旗艦級別的使用體驗。而「玄戒O1」就是採用台積電第二代3奈米製程。

中國媒體提到，台積電作為全球唯一大規模量產3奈米晶片的代工廠，其技術成熟度和產能規模是小米實現晶片商業化的核心保障。

