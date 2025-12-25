新台幣兌美元第4季匯價表現 名列主要貨幣末段班

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
台幣本季兌美元貶值幅度顯著。 路透
台幣本季兌美元貶值幅度顯著。 路透

南韓媒體引述南韓央行的數據指出，新台幣兌美元匯率表現本季來以3.3%的貶幅，和韓元並列全球倒數第四，彭博資訊的資料則顯示，新台幣匯率16種主要貨幣中排名倒數第三，比韓元更低。

韓國時報報導，南韓央行追蹤42種貨幣的數據顯示，新台幣與韓元第4季以來都貶值3.3%，並列倒數第四。本季以來表現墊底的貨幣為阿根廷披索，跌6.8%，接著是日圓的5.1%、巴西里爾的3.7%。

今年第4季截至25日，台幣兌美元匯價在16種主要貨幣中排名倒數第三，貶幅為3.21%。

不過，彭博的數據顯示，本季以來主要貨幣兌美元貶值最多的是日圓，下跌了5.06%，表現第二弱的是巴西里爾，貶幅3.94%，新台幣以3.21%的貶幅為第三弱，韓元是倒數第四名，兌美元跌了2.98%。

分析師表示，南韓24日當局口頭干預，帶動韓元兌美元出現三年多來最大單日漲幅，但第4季整體表現疲弱。韓元貶勢主要是多個因素的複合影響，包括：股市外資賣超、政府退休金機構和個別投資人海外投資增加、衍生商品交易活動押注美元走強等。

若以衡量貨幣相對於主要貿易夥伴強弱的實質有效匯率指數（REER）來看，國際清算銀行（BIS）11月數據指出，韓元REER只有87.05，是2009年以來最低。此數值低於100代表幣值低估。

