AI搶人大戰燒到實習生 這家公司開出1.83萬驚人月薪

編譯林文彬／綜合外電
開發人工智慧（AI）的競賽方興未艾，不只促使OpenAIMeta等AI巨擘開出豐厚薪酬來爭奪最優秀人才，就連原本不起眼的實習職缺「含金量」如今也不容小覷，薪資已和其他產業全職員工平起平坐。

美國媒體Business Insider報導，OpenAI、Anthropic、Google和Meta提供的2026年實習等計畫薪酬都很豐厚。Google旗下學生研究員計畫瞄準美國電腦科學及其他相關領域博士生，提供Google DeepMind等團隊研究職位。這個職位基本年薪介於11.3萬至15萬美元，實際金額取決於地點與經驗。

Meta也已開出數個研究實習職缺，實習為期12至24周，每月薪酬介於7,650美元至逾1.2萬美元，研究聚焦領域包括神經渲染、自然語言處理、生成式建模與電腦視覺。Meta還為來自華盛頓大學等機構的技術領域訪問博士生開設職缺，這些工作為期一年。

OpenAI Residency是為期六個月的計畫，參加這項計畫的人將以全職員工身分進入OpenAI，與研究團隊就先進AI計畫展開合作。參加的人每月能領到1.83萬美元，計畫結束後可能獲得全職工作。

Anthropic旗下AI安全研究員計畫是為期四個月的全職研究計畫，宗旨是「加快AI安全研究腳步及培育研究人才」。雷克（Jan Leike）等頂尖AI研究員將親自指導參與這項計畫的人，這些人每周能領到3,850美元津貼，每月還能拿到1.5萬美元的運算經費。

