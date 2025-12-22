美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

我的頻道

中央社華盛頓21日綜合外電報導
美國企業推動AI相關策略，導致今年來合計近5萬5000個職位遭裁撤。（路透）
美國企業推動AI相關策略，導致今年來合計近5萬5000個職位遭裁撤。（路透）

「人工智慧」（AI）已成為就業市場關鍵字，根據人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas，美國企業推動AI相關策略，導致今年來合計近5萬5000個職位遭裁撤。

美國財經媒體CNBC報導，2025年來全美企業裁員總人數達117萬人，寫下2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最高紀錄，當年底宣布的裁員人數為220萬人。

資料顯示，美國雇主光是10月就宣布裁員15萬3000人，接著在11月宣布裁撤逾7萬1000人，其中超過6000人失業與AI議題有關。

在通膨升溫、關稅推升營運成本以及企業尋求壓低支出下，AI不失為誘人的短期解決方案。

麻省理工學院（MIT）11月發表一項研究指出，AI如今已能執行美國勞動市場11.7%的工作，在金融、醫療保健及其他專業領域預估能為企業省下1兆2000億美元工資。

不過，並非所有人都認為AI是造成企業大舉裁員的主因。牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）AI與勞動助理教授史蒂芬尼（Fabian Stephany）之前告訴CNBC，以AI之名裁員可能只是籍口。

史蒂芬尼說，疫情期間表現亮眼的許多公司「大舉擴編」，近期裁員或許只是盤點人力需求其中一環。

他表示：「某種程度上，這是裁撤那些缺乏長期成長展望的人員，與其承認『我們2、3年前誤判情勢』，現在拿AI當替罪羔羊，說『都是AI造成的』。」

以下是CNBC彙整2025年將AI納入裁員和整頓計畫的幾家主要企業：

亞馬遜

亞馬遜（Amazon）10月裁撤1萬4000個職位，裁員規模號稱史上最大，部分原因是亞馬遜砸重金押注AI這類大型計畫。

亞馬遜人力經驗與科技高階副總裁葛雷提在一篇部落格文章寫道：「這一代AI是網際網路問世以來最具變革性的技術，使企業創新速度大幅加快…我們確信需要精簡企業組織、簡化管理層以及強化責任歸屬，以便儘快回應客戶和業務需求。」

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）今年稍早示警AI將造成公司縮編人力，「有些既有職位的人力將會減少，同時增加其他類型職缺」。

●微軟

微軟（Microsoft）今年迄今已裁員約1萬5000人，包含最近一次在7月宣布裁撤9000人。執行長納德拉（Satya Nadella）寫給員工的備忘錄提到，微軟需要「在新時代反思自身使命」，強調AI對微軟至關重要。

●Salesforce

客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce已利用AI協助執行業務，執行長班紐夫（Marc Benioff）9月證實已裁員4000名客服人員。

他在一個Podcast節目訪談中說：「基於人力需求縮減，我已將（客服）人員從9000人縮減至約5000人。」班紐夫今夏透露，AI已取代公司內部高達50%的工作量。

●IBM

國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）5月告訴華爾街日報（WSJ），AI聊天機器人已取代人資部門數以百計員工職位。IBM上月宣布裁撤1%全球員工，預估近3000人受影響。

不過，IBM與其他以AI為由裁員的企業不同，克利希納坦言縮減人力資源的同時，也在需要運用更多批判思考的領域徵才，例如軟體工程、銷售和行銷。

●CrowdStrike

資安公司CrowdStrike今年5月宣布裁員500人，約占公司人力5%，並直接把裁員歸因於AI。

CrowdStrike聯合創辦人暨執行長庫茲（George Kurtz）在遞交主管機關的備忘錄寫道：「AI一直是我們的營運基礎。AI使我們維持平坦招募曲線，幫助我們迅速從構想推進到產品、精簡進入市場的流程、提升顧客成果，以及提升前台和後台（辦公室）效率。AI是業務運作的加速器。」

●Workday

正在擴大投資AI的人力資源平台Workday今年2月宣布裁員1750人，約占總人力8.5%。執行長艾申巴赫（Carl Eschenbach）表示，此次裁員是為了讓公司優先投資AI和釋出更多資源。

