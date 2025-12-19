我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

中企掌握掃地機器人絕對主導權 三星LG欲打響反擊戰

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被視為掃地機器市場開拓者的美國iRobot日前被中國企業收購。圖為iRobot公司生產的Roomba掃地機器人。（路透）
被視為掃地機器市場開拓者的美國iRobot日前被中國企業收購。圖為iRobot公司生產的Roomba掃地機器人。（路透）

被視為掃地機器市場開拓者的美國iRobot日前被中國企業收購，中國企業在全球市場的市占預計將突破60%，進一步掌握市場主導權。三星電子和LG電子宣布將在明年初舉行的全球最大電子消費展「CES 2026」上推出新品，與中國企業展開正面對決。

業界相關人士表示，如果說中國企業以速度和價格佔領市場，三星和LG正在嘗試以安全和品牌信任為核心，開啟一場不同的遊戲。「CES 2026」將成為判斷全球掃地機器人市場能否從價格競爭轉向價值競爭的重要舞台。

南韓亞洲日報報導，美國iRobot因競爭失利、創新停滯及亞馬遜收購失敗，最終申請破產保護，日前被中國深圳杉川收購，這代表中國企業在全球掃地機器人市場的影響力將進一步擴大。以科沃斯、石頭科技、追覓等為代表的中國品牌，憑藉合理的價格策略與快速的新品迭代周期，已佔據市場主導地位，幾乎壟斷了全球市占排行榜前列。

市場調查機構IDC數據顯示，中國掃地機器人企業的市占總計已超過50%，此次收購iRobot以後，市占將輕鬆突破60%。

僅從南韓市場來看，中國品牌的市占也已接近70%。中國企業的競爭力不僅體現在單一技術上，更在於推陳出新的速度和產品矩陣。以科沃斯為例，僅在今年就推出了十多款新品，涵蓋旗艦到中高階產品，並透過快速普及自動集塵站、AI導航、機械臂等新功能，持續主導行業標準演進。

與中國品牌的高歌猛進形成對比，三星電子和LG電子長期以來，在掃地機器人市場存在感較低。業界評價認為，兩家企業雖技術完成度與品牌信任度高，但在價格競爭與發布周期上不敵中國企業。

三星和LG計畫在「CES 2026」上打響反擊戰，三星電子將推出「Bespoke AI Steam」系列新品。該產品通過攝氏100度高溫蒸汽、強效吸力、可跨越4公分以上門檻的行駛性能，以及最小化清潔死角的「彈出式複合清潔系統」，最大化清潔能力，主攻高階市場。

LG電子則選擇了結合設計、衛生與使用體驗的綜合策略。新產品將以內置式「Hidden Station」與獨立式「Objé Station」兩種形態推出，瞄準空間利用性與家居美學。

兩家企業將押注「安全」作為差異化突破口。近年來，圍繞中國產掃地機器人的個人資訊洩露擔憂，兩家企業計畫以此瞄準消費者焦慮心理。

三星將應用自有安全平台「三星Knox」，LG則搭載整合安全系統「LG Shield」。南韓個人資訊保護委員會已向兩家公司的掃地機器人授予「隱私保護設計」（PbD）認證。這代表從設計階段即內置隱私保護特性的差異化優勢獲得官方背書。

三星 南韓 CES

上一則

AI股重振旗鼓 四大指數走高 甲骨文因TikTok交易強漲5.6%

下一則

川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆

延伸閱讀

歐盟密集調查中企「可能存在的補貼」 北京：歧視

歐盟密集調查中企「可能存在的補貼」 北京：歧視
歐盟調查多家中企「可能的外國補貼」中商務部：指向性和歧視性明顯

歐盟調查多家中企「可能的外國補貼」中商務部：指向性和歧視性明顯
美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」
香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡