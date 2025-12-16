我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

川普預告發表全國電視演說：最精彩的還在後頭

晶片成本攀高 2026全球智慧手機出貨估減2.1%

中央社香港16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

科技市場研究機構Counterpoint今天說，受晶片成本上升影響，預期明年全球智慧手機出貨量將下降2.1%。

路透報導，全球電子供應鏈近幾個月以來因傳統型記憶體晶片短缺受到衝擊，主要原因是製造商將重心轉向適用於人工智慧半導體的高階記憶體晶片。

Counterpoint研究總監黃明生（MS Hwang，音譯）表示：「目前我們觀察到，市場低價位市場（低於200美元）受影響最為嚴重，物料清單成本（零組件總成本）自年初以來已增加20%至30%。」

報告指出，榮耀終端、OPPO等中國智慧手機品牌，因為利潤空間有限，特別是在入門機型市場，預期將面臨更大壓力。

Counterpoint資深分析師王揚（Yang Wang，音譯）表示：「蘋果與三星目前是最有能力挺過接下來幾季的品牌。」

這家研究公司上月指出，輝達（Nvidia）將類似智慧手機的記憶體晶片應用於其人工智慧伺服器，可能導致伺服器記憶體價格到2026年底翻倍。

Counterpoint表示，由於每台AI伺服器所需的記憶體晶片多於手機，這項轉變預計將引發產業難以應對的突發性需求。

市場研究機構IDC本月稍早也表示，預期2026年全球智慧手機出貨量將下滑0.9%，主因同樣為記憶體晶片價格上漲。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

人工智慧 供應鏈 輝達

上一則

AMD執行長蘇姿丰現身北京 參訪聯想集團全球總部

下一則

考量成本壓力 福斯汽車首度有德國廠全面停產

延伸閱讀

學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多

學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多
中美AI競爭加速 未來3年中國晶片技術或彎道超車

中美AI競爭加速 未來3年中國晶片技術或彎道超車
記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%

記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%
「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友