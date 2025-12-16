晶片成本攀高 2026全球智慧手機出貨估減2.1%

科技市場研究機構Counterpoint今天說，受晶片成本上升影響，預期明年全球智慧手機出貨量將下降2.1%。

路透報導，全球電子供應鏈 近幾個月以來因傳統型記憶體晶片短缺受到衝擊，主要原因是製造商將重心轉向適用於人工智慧 半導體的高階記憶體晶片。

Counterpoint研究總監黃明生（MS Hwang，音譯）表示：「目前我們觀察到，市場低價位市場（低於200美元）受影響最為嚴重，物料清單成本（零組件總成本）自年初以來已增加20%至30%。」

報告指出，榮耀終端、OPPO等中國智慧手機品牌，因為利潤空間有限，特別是在入門機型市場，預期將面臨更大壓力。

Counterpoint資深分析師王揚（Yang Wang，音譯）表示：「蘋果與三星目前是最有能力挺過接下來幾季的品牌。」

這家研究公司上月指出，輝達 （Nvidia）將類似智慧手機的記憶體晶片應用於其人工智慧伺服器，可能導致伺服器記憶體價格到2026年底翻倍。

Counterpoint表示，由於每台AI伺服器所需的記憶體晶片多於手機，這項轉變預計將引發產業難以應對的突發性需求。

市場研究機構IDC本月稍早也表示，預期2026年全球智慧手機出貨量將下滑0.9%，主因同樣為記憶體晶片價格上漲。

