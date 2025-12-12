迪士尼投資OpenAI授權逾200角色 執行長：不會威脅創作者

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
華特迪士尼公司執行長艾格2024年12月5日出席廣告委員會第70屆年度公共服務獎晚宴。路透
華特迪士尼公司執行長艾格2024年12月5日出席廣告委員會第70屆年度公共服務獎晚宴。路透

華特迪士尼公司11日同意將投資OpenAI10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。執行長艾格在接受CNBC訪問時表示，這筆投資將成為迪士尼邁入AI領域的「切入途徑」，而AI也預期將對迪士尼的長期業務產生重大影響。

艾格說：「我們希望能參與奧特曼和他的團隊正在打造的成果，也認為這對公司來說是一項非常好的投資。」

隨著新的AI產品迅速進入主流市場，包括迪士尼在內的多家媒體公司也採取法律行動，以保護其智慧財產權。艾格表示，迪士尼在保護旗下IP方面一直相當「積極」，但他也對OpenAI的成長速度，以及願意依規授權內容的態度「印象極為深刻」。

他說：「從來沒有哪一代人人能阻擋科技的進步，我們也不打算嘗試。我們始終認為，如果某件事終究會發生，即使意味著對我們現有商業模式造成衝擊，我們也應該加入其中。」

Open AI於9月推出Sora，使用者只需輸入提示詞就能生成內容，很快登上蘋果App Store排行榜的榜首，但隨著使用者生成並分享含有知名品牌與角色的影像，各大媒體公司開始對安全與版權侵害提出疑慮。艾格則強調，迪士尼與OpenAI的協議「在任何方面都根本不構成對創作者的威脅」，部分原因是角色的聲音、演員名稱與肖像並未包含在授權範圍內。

他說：「事實上，恰恰相反。我認為這是在向他們致敬、也是對他們的尊重，部分原因是其中包含授權費用。」

OpenAI執行長奧特曼則表示，可在Sora上使用的迪士尼角色將會設下相關使用規範。他說：「讓迪士尼能夠制定並隨時間調整這些規範非常重要，而這些規範當然也會存在。」

