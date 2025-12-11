「內存荒」前所未見 瑞銀：DRAM短缺至2027年

在AI需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存行業正面臨前所未有的供需緊張局面。瑞銀預計，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應短缺預計將持續至2027年第1季。 路透

在AI 需求激增、行業產能調整等多重因素的影響下，過去幾個月，全球「內存荒」愈演愈烈。瑞銀在最新報告指出，內存（記憶體）行業正面臨前所未有的供需緊張局面。瑞銀預計，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應短缺預計將持續至2027年第1季。該行還預計，今年第4季，DDR 合約定價與上季相比上漲35%。

財聯社報導，瑞銀預計，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應短缺預計將持續至2027年第1季，其中DDR記憶體的需求料增長20.7%，遠超供應增速。NAND快閃記憶體的短缺態勢則預計將持續至2026年第3季。

這一短缺局面引發了近30年來最猛烈的一輪價格上漲周期。瑞銀預計，今年第4季，DDR 合約定價與上季相比上漲35%，NAND快閃記憶體價格上漲 20%，漲幅均超出此前預期。2026年第1季，DDR合約定價將進一步上漲30%，NAND價格上漲20%。

客戶紛紛簽訂長期供貨合約，龍頭雲服務提供者已將預購訂單延伸至2028年。

儘管採購力度空前，但記憶體庫存水準仍處於低位，伺服器用DDR記憶體的庫存僅夠維持11周，個人電腦及移動設備用DRAM庫存僅夠維持9周，SSD固態硬碟庫存僅夠維持8周。

瑞銀指出，這代表當前市場實際需求強勁，而非投機性囤貨。AI伺服器需求激增成為推動因素之一。來自智慧手機和個人電腦兩大傳統領域的內存需求也持續增長。

瑞銀預計，SK海力士將在HBM4市場上保持主導地位，將繼續佔據約70%的市占。該行還上調了SK海力士、三星 電子等龍頭內存廠商的目標股價。具體來看，將SK海力士目標價從71萬韓元上調至85.3萬韓元，維持關鍵買入評級；將三星電子目標價從12.8萬韓元上調至15.4萬韓元