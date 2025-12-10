傳Blackwell遭走私進中國供DeepSeek 輝達否認

我的頻道

中央社紐約10日綜合外電報導
針對有媒體報導稱，中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek取得走私進中國的輝達（Nvidia）Blackwell晶片來開發其將要推出的新模型，輝達10日出面予以否認。路透
針對有媒體報導稱，中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek取得走私進中國的輝達（Nvidia）Blackwell晶片來開發其將要推出的新模型，輝達今天出面予以否認。

美國為了維持在AI競賽中的領先地位，已禁止被視為輝達最先進晶片Blackwell出口到中國。但據美國科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Blackwell已透過獲准進口這款晶片的國家走私到中國。

報導指出，DeepSeek取得的Blackwell原本是安裝在這些國家境內的資料中心，在伺服器設備開發商檢驗過這些晶片後，再被拆卸下來運往中國。

美國財經媒體CNBC報導，輝達的1名發言人透過聲明表示：「我們至今未見到任何證據證明有『幽靈資料中心』存在，也沒有接獲任何相關通風報信。『幽靈資料中心』指的是為了欺騙我們及我們的原廠委託製造（OEM）夥伴，而先建立後再拆解、再走私到其他地方重建。」

不過聲明也說：「儘管這類走私行為看似牽強，我們若收到任何線索，會進行追查。」

