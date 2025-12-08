我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

憑401(k)退休帳戶成普通百萬富翁 人數創歷史新高

川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國洛杉磯港。路透
圖為美國洛杉磯港。路透

富國銀行供應鏈金融（Wells Fargo Supply Chain Finance）分析顯示，企業的中國大陸、香港和南韓供應商數量比率過去十年已從90%降至50%，象徵美國總統川普為減少依賴中國大陸製造業發起的貿易戰，已走到轉捩點。

富國銀行供應鏈金融全球事業開發主管詹森（Jeremy Jansen）指出，美國發動首輪貿易戰以來，供應鏈從中國大陸轉移至南亞太地區的現象持續升溫，2018至2020年中國大陸供應商減少速度幾乎翻倍。

詹森說：「根據我們的供應商統計，目前北亞太和南亞太地區供應商各占50%…中型供應商遷徙目的地為台灣、越南、印尼、泰國、印度及馬來西亞。」

貨運情報業者SONAR數據顯示，美國從中國大陸進口的商品比去年同期下滑26%，但中國大陸對南亞太地區貿易量大幅成長。追蹤供應鏈轉移的Project 44指出，2025年中國大陸對印尼貿易成長29.2%，對越南成長23%，對印度及泰國分別增加19.4%與4.3%。另一方面，越南對美國貨櫃貿易量比去年同期增加23%，泰國及印尼分別增加9.3%與5.4%。

供應鏈 越南 泰國

上一則

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

延伸閱讀

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆
打擊高物價 川普矛頭指向食品業

打擊高物價 川普矛頭指向食品業
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全

歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料