百度旗下AI晶片公司昆侖芯擬分拆上市 但不保證實行

中國科技巨頭百度集團7日表示，正評估旗下AI晶片業務昆侖芯分拆上市，但公司並不保證分拆及上市將會實行。(圖／取自微博)

路透近日報導指，知情人士稱，中國科技巨頭百度 集團正考慮讓旗下人工智能（AI ）晶片業務昆侖芯在香港 上市。同時，對昆侖芯的估值為至少30億美元。對此，百度集團7日發布公告澄清，公司目前正就擬議分拆昆侖芯進行獨立上市評估，須經相關監管審批，公司並不保證分拆及上市將會實行。

上海證券報指出，百度集團港股7日發出公告稱，公司注意到，於2025年12月5日有媒體報導公司擬分拆非全資附屬公司昆侖芯（北京）科技有限公司進行獨立上市。公告表示，公司目前正就擬議分拆及上市進行評估。倘進行擬議分拆及上市，將須經相關監管審批程序，而本公司並不保證擬議分拆及上市將會進行。

此前，路透5日稱，昆侖芯計劃最早於2026年第一季向港交所提交上市申請，目標在2027年初完成IPO。消息公布後，百度股價5日港股收盤上漲5.01%，市值達3,267.11億港元，盤中曾升逾7%，成交額達37.2億港元。

昆侖芯最早於2012年成立，源自百度內部孵化的AI晶片及架構部，專注於通用AI晶片的設計與生產，後來發展為獨立運營公司，但百度仍持有控股權。公司主要向百度供應晶片，但在過去兩年逐步擴大對外銷售，外部客戶占比約40%，包括網際網絡巨頭、手機廠商、運營商及中國中央國企等。

公開資料顯示，昆侖芯於2021年4月完成首輪融資，估值約人民幣130億元（下同）。最新一輪融資於過去六個月完成，籌集逾20億元，投資方包括中國移動相關基金及其他私募投資者，估值升至約210億元，較上輪融資180億元提升。

香港經濟日報指，財務方面，昆侖芯2024年營收約20億元，淨虧損約2億元；2025年收入料超35億元，並有望實現盈虧平衡。同時，昆侖芯最新的P800芯片今年獲市場認可，主要供應中國國有企業與政府建設的數據中心項目。上個月，昆侖芯發布兩款新AI晶片產品，其中M100專注於推理場景，計劃於2026年初上市；M300則可同時支援訓練與推理，預計於2027年初上市。

另，路透提到，昆侖芯此次分拆上市計劃符合中國推動本土半導體產業發展的政策背景。隨美國對先進晶片出口限制加劇，包括禁止銷售Nvidia最新芯片，中國AI晶片公司IPO熱潮持續，昆侖芯將加入中國AI晶片企業尋求公開市場資金的行列。此前，摩爾線程（Moore Threads）在上交所上市時，股價較IPO價格翻逾五倍，MetaX等公司亦預計近期上市。