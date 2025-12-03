我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

AI競爭延伸到火箭？WSJ：奧特曼曾洽談投資火箭公司

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI執行長奧特曼（左）曾試圖籌集資金，以收購或與一家火箭公司建立合作夥伴關係，此他能與科技富豪馬斯克（右）的SpaceX展開競爭。（路透）
OpenAI執行長奧特曼（左）曾試圖籌集資金，以收購或與一家火箭公司建立合作夥伴關係，此他能與科技富豪馬斯克（右）的SpaceX展開競爭。（路透）

華爾街日報3日獨家披露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾試圖籌集資金，以收購或與一家火箭公司建立合作夥伴關係，此舉將使他能與科技億萬富豪馬斯克的SpaceX展開競爭。

知情人士透露，奧特曼今年夏天接洽過火箭公司Stoke Space，秋天的時候討論加速。提案之一是OpenAI對Stoke Space進行一系列股權投資，最終取得控股權，整體投資金額將達數十億美元。

不過，接近OpenAI的人士表示，談判目前已停止。

奧特曼一直對在太空中建造資料中心的可能性感興趣，他認為驅動AI系統運算的龐大需求，最終可能需要如此巨大的能源，考慮到對地球環境的影響，太空可能是更好的選擇。支持者認為，軌道資料中心可讓公司利用太陽能運作。

Stoke Space的創辦人來自貝佐斯的「藍色起源」（Blue Origin），正致力於研發全可回收火箭，SpaceX也在嘗試實現這一目標。儘管谷歌與衛星運營商Planet Labs已簽署協議，計畫於2027年發射兩顆搭載谷歌AI晶片的原型衛星，但這一概念尚未得到驗證。

不過，鑑於SpaceX在火箭發射領域占據主導地位，且馬斯克另有AI新創公司xAI，奧特曼與Stoke Space的可能合作，將使他與馬斯克的競爭更加直接。

此外，奧特曼最近創辦了腦機介面新創公司Merge Labs，與馬斯克的Neuralink競爭，OpenAI也在建立一個可能與X競爭的社交網路。奧特曼6月與兄弟一同做客podcast時更曾自問：「我應該建立一家火箭公司嗎？我希望人類最終能消耗比地球所能產生還要多的能源。」

然而，奧特曼和OpenAI不只面臨谷歌的Gemini急起直追，也在達成數千億美元的計算資源交易後，因未公開明確說明如何支付擴建成本，正面臨市場逆風。

AI 奧特曼 OpenAI

上一則

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

下一則

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

延伸閱讀

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車
松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元

松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元
馬斯克點出AI正向發展3關鍵：真、美、好奇心

馬斯克點出AI正向發展3關鍵：真、美、好奇心
ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人