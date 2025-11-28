英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾 前執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受金融時報專訪時大膽預言，目前當紅的繪圖處理器（GPU）將在2020年代末開始被取代，量子運算 可望在兩年後躍為主流，人工智慧（AI ）泡沫未來兩年應該還不會爆破，但將來會被量子運算突破給刺破。

談AI、量子運算、矽谷科技巨頭

這篇基辛格訪談涵蓋許多科技業議題，包括時下最新科技潮流，例如量子運算。

基辛格形容，量子運算與傳統運算和AI運算合稱「神聖的三位一體」，有潛力顛覆運算產業，但有別於輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估計量子運算需要20年才能躍為主流，基辛格認為只需要兩年。不論誰預言準確，辛基格說：「對科技業人士來說，我們正邁入最令人振奮的10年或20年。」

提到最近的熱門辯論話題--「AI泡沫」--基辛格表示，他認為AI泡沫在未來兩年還不會爆，但預言將來AI泡沫可能被量子運算的技術突破刺破。他也相信，此刻最炙手可熱的繪圖處理器（GPU），將在2020年代結束前開始遭到汰換。

基辛格還透露他對矽谷其他科技巨人的看法。他表示，Google發展AI正在「冒險」，蘋果啟動「下一個創新的時候到了」，亞馬遜投資自研晶片並與Anthropic結盟是在「建立某種類似Google的地位」，而特斯拉雖勇於衝鋒，但還是得更尊重顧客和合作夥伴。

那微軟呢？基辛格想了一下，然後說：「基本上，（OpenAI執行長）奧特曼現在對微軟所做的，與蓋茲當年對IBM所做的如出一轍。」當年，蓋茲擁有個人電腦（PC）作業系統的智慧財產權，把IBM變成軟體分銷夥伴。1980年代敲定那紙合約時，微軟相對而言還是個小蝦米，但到1990年代就超越藍色巨人IBM了。

怎麼看OpenAI已簽了價值逾1兆美元的AI基礎設備合約，以及進軍AI消費者硬體裝置市場的計畫？基辛格表示，既已在將來的商業模式大量運用槓桿，「就不容許發生許多差錯...要是我，現在會試圖打造某種硬體嗎？才不會。」

為何整頓英特爾未竟其功、黯然下台？

話題回到英特爾。基辛格2021年重返離開十餘年的老東家，推出初期規模200億美元的整頓計畫，力圖藉啟用自己的晶圓廠為其他公司代工製造晶片，贏回英特爾在半導體製造業的領導地位。起初英特爾全公司上下士氣大振，但蜜月期很快就結束，晶圓代工大型客戶仍久候不至。

問題出在哪？基辛格指出，英特爾內部「腐朽度」出乎所料，在他回來掌舵的前的五年，「沒有一項產品準時交貨」，「基本的紀律」已喪失，「那就好比說，哎喲，我們再也不曉得怎麼做晶片工程了！」結果是，英特爾18A先進製程技術延遲推出，那對英特爾挑戰台積電霸主地位至關重要。

拜登政府遲遲未撥付「晶片法」（Chips Act）補助款，也讓基辛格氣餒。他說：「過了兩年半，一毛錢都還沒撥下來？我認為這太差勁了！而且，到最後一秒才終於推出門的方式，讓我非常感冒。」

美國政府最後終於核准給英特爾約110億美元的補助款，但數周後，基辛格就被英特爾董事會掃地出門，他的五年整頓計畫只進行到第四年。諷刺的是，新任執行長陳立武大致上沿用基辛格的策略--讓英特爾持續玩製造業遊戲，在基辛格承諾的五年期限內推出18A。

基辛格承認這「有點反諷」，並反省自己也許太聚焦於「向下」管理，若是「向上」管理能做得更好，或許結果就不一樣了。他並指出，若是更努力把更多半導體專家引進董事會，也許更能獲得董事會力挺到底。