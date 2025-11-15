全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由一籮筐

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
輝達今年來股價漲幅超過40%，上個月市值還跨越5兆美元大關，儘管股價已從高檔拉回，大多數分析師仍看好輝達長期展望。(路透)

最近人工智慧（AI）概念股漲多回軟，但此刻看空AI超級明星股輝達（Nvidia），還是需要極大的勇氣。但這隻放眼華爾街碩果僅存的烏鴉表示，他有充分理由看淡輝達展望。

在華爾街，此刻追蹤輝達這檔股票的66位分析師中，唯一給輝達「賣出」或「表現不如大盤」評價的，是獨立股票研究平台Seaport Research分析師葛德伯。FactSet的資料顯示，60位分析師給輝達「買進」或「表現優越」的好評，其餘5人給「中立」評等。

曾擔任德意志銀行研究分析師，長期研究科技產業的葛德伯說：「我從未叫客戶『放空』輝達，但我的立場向來是，『輝達表現將比這個產業遜色」。而那正是實際發生的情況。檢視AI產業便知，從4月1日我開始追蹤該股以來，輝達表現就不如產業平均水準。」

葛德伯對輝達目前的股價水準有疑慮，理由之一是，為輝達代工製造實體晶片的台積電已經產能全開。他說：「已經售罄了。一旦售罄，上行空間從哪兒來？」

他並表示「愈來愈看壞AI周期」，也贊同「AI泡沫」論。他說：「半導體是景氣循環產業。地心引力終究會再發威。這泡沫可能在六周後終結，也可能在三年後。」

葛德伯指出，一大警訊是，輝達、ChatGPT開發商OpenAI等大企業正提供資本給自己的客戶。這種「供應商融資」（vendor financing）做法，即借錢給客戶換取他們購買產品或服務，在1990年代末吹大了網路和科技股泡沫，泡沫一旦爆破，便拖垮了一缸子企業。

而且，隨著企業發行巨額債券籌措大舉投資AI的經貿，情況可能「變得更瘋狂」。

更令人憂心的是，投資AI技術的狂熱程度，已遠遠超過終端用戶確認的需求。葛德伯說：「AI交易的需求面特別令我不安。AI實際用途為何，我們尚未充分了解。企業採用率也溫溫吞吞。」

葛德伯也質疑，許多投資人低估了維持AI雲端運算資料中心的成本有多高昂，這需要使用巨量的電力。而且，技術進步一日千里，AI晶片折舊、報廢速度之快，將遠遠超出許多業內人士所料。

他說：「更重要的問題，不是伺服器的實體生命周期，而是伺服器的經濟壽命。」他指出，2022年買繪圖處理器（GPU），六個月後可能就回本；現在大概要一年半到兩年，「還算不錯」；但未來大方向是每況愈下，「真正重要的是過時不堪用的因素」。

這個論點呼應電影「大賣空」本尊貝瑞的看法。這位避險基金經理人因準確料中2008年全球金融海嘯而聲名大噪，最近他開始放空輝達等AI明星股。

貝瑞日前註銷他的避險基金，Scion Asset Management，並預告11月25日將有一番大作為。此話留下耐人尋味的懸疑，但如果貝瑞是最後一個棄子投降的空頭，AI泡沫爆破時點恐怕也進入倒數計時了。

根據1999-2000達康泡沫和2006-2007次級房貸泡沫的歷史教訓，直到最後一個空頭也投降，或被所屬公司解僱，資產泡沫也就到頂了。

但葛德伯目前還堅持看空輝達的立場不變。被問到作為華爾街唯一唱衰輝達的烏鴉感覺如何時，他笑說：「感覺好極了。大家都在問我這個問題。」

