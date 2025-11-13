歐盟將提早課徵中國低價包裹關稅 衝擊SHEIN及Temu

我的頻道

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
歐洲財政部長今天達成共識，決定提前至明年對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，藉此打擊中國廉價電商商品湧入，預計將影響中國線上零售商SHEIN和Temu。美聯社
歐洲財政部長今天達成共識，決定提前至明年對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，藉此打擊中國廉價電商商品湧入，預計將影響中國線上零售商SHEIN和Temu。

路透報導，這項協議由在布魯塞爾開會的財政部長拍板，將儘快從2026年開始實施，隨後將展開與歐洲議會的談判，因為最終方案仍需議會批准。

隨著歐洲日益關切中國商品傾銷問題，歐盟正加快行動腳步。

歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）向財長提議，將線上購物金額低於150歐元（約175美元）可免關稅的「小額豁免」（de minimis），提前至2026年第1季取消，比原定計畫提早2年。他建議，應以「簡化的臨時關稅」取而代之。

歐盟執委會去年曾建議取消這項免稅規定，但僅預計自2028年實施，屆時歐盟將進行更廣泛的關稅制度改革，並正式廢除小額豁免。

目前，SHEIN、Temu、全球速賣通（AliExpress）及Amazon Haul等線上平台，仰賴現行關稅豁免，將中國工廠的服飾、配件和電子產品直接以超低價格寄送給消費者。

塞夫柯維奇寫道：「歐洲各產業，尤其是零售業，一再強調必須立刻消除這種競爭扭曲現象。」

這項協議獲得歐洲各界普遍歡迎。

丹麥經濟部長羅斯（Stephanie Lose）在記者會表示：「取消免稅規定將堵住長年被系統性利用來逃避關稅的漏洞。」

作為推動歐盟採取行動企業之一的德國線上零售商Zalando發布聲明，呼籲應加速取消免稅。

瑞典零售業協會和德國電子商務協會則分別表示，財長的共識是邁向公平競爭的重要第1步。

