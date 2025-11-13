紐約咖啡期貨跌至本月低點...但比起去年此時仍貴了一半

我的頻道

編譯廖玉玲／綜合外電
紐約阿拉比卡咖啡豆13日一度跌至本月最低價位，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。 路透
紐約阿拉比卡咖啡豆13日一度跌至本月最低價位，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。 路透

紐約阿拉比卡咖啡豆13日連續第二天下跌，一度跌至本月最低，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。紐約咖啡期貨12日暴跌5.7%，寫9月中旬以來最大跌幅，因為川普當天被問到咖啡價格時說，「我們會調降一些關稅」。美國財政貝森特也附和這個說法。

阿拉比卡咖啡豆期貨上個月改寫歷史新高紀錄，一來是因為美國對進口咖啡豆課徵關稅，尤其是來自最大生產地巴西的豆子，讓交易商不願把豆子賣進美國，供給緊縮，價格不漲也難。其次是咖啡產地的天氣狀況不好，對咖啡生長不利，同樣會壓縮到供應面。

荷蘭合作銀行（Rabobank）在最新報告中預測，咖啡和可可豆價格明年有望同步下跌，主要是因為農民應該會大豐收，導致供給過剩，儘管農業市場依然對地緣政治風險相當敏感，甚至更加脆弱。

荷蘭合作銀行分析師群寫道，今年出現破紀錄的漲勢之後，阿拉比卡咖啡豆價格預估會在每磅2.5-3.5美元之間走穩，不過短期內可能還會繼續震盪。

紐約13日早盤，紐約咖啡豆期貨價格報每磅3.749美元，是11月以來低點，但比起去年此時仍貴了50%以上。

 

咖啡 關稅 川普

