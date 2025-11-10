思科創新長：量子運算很快成現實 政府最怕資料被解密

網通大廠思科（Cisco）全球資深副總裁暨創新長狄德瑞奇（Guy Diedrich）。中央社

網通大廠思科（Cisco）全球資深副總裁暨創新長狄德瑞奇（Guy Diedrich）今天表示，量子運算 很快會成為現實，預計2028年出現，帶來個人化醫療相關的巨大機會，同時也將對現有加密技術帶來嚴重威脅，各國政府最擔心先前被竊取的資料遭到大量解密。

量子運算（Quantum Computing）屬於多學科領域，可利用量子力學解決複雜問題，快速篩選出大量可能性之中的正確解答，速度比傳統電腦更快，基本資訊單位是量子位元（Qubit），但量子位元的脆弱性和高錯誤率成為發展瓶頸。

思科今天起在澳洲 墨爾本舉辦Cisco Live亞太區年度大會，探討人工智慧（AI ）就緒型資料中心、智慧職場、數位韌性等議題，中央社記者首度獲邀參加，為今年台灣唯一媒體代表。

與多國政府密切合作的狄德瑞奇在活動首日的媒體與分析師訪談中表示，信任是數位轉型的基礎，思科透過國家數位加速計畫（CDA），在57個國家與地區發揮影響力，建立在與各國領導人共同投資、彼此信任的基礎之上，提供最新的AI及網路安全相關培訓。

他強調，AI預計將取代9200萬個工作，同時創造1.7億個新工作，需要產業和政府共同大規模重新培訓和提升工作者的技能。

狄德瑞奇說，AI代表著一個正被迅速嵌入所有事物的「時刻」（moment），很快就會像網際網路一樣無所不在。

他也提到，量子運算是下一波浪潮，很快會成為現實，預計2028年出現。量子運算能帶來巨大機會，例如利用個人DNA創造數位孿生（Digital Twins），驗證個人化疫苗的效果，甚至可以用來治療癌症。

另一方面，量子運算也可能帶來嚴重威脅。狄德瑞奇說，一旦量子運算可行，犯罪集團將能解密先前從各國政府偷來的大量資料，「這是一個巨大的擔憂」，因此後量子密碼學（post-quantum cryptography）將變得至關重要。