中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

中央社聖克拉拉7日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳說，這次專程回來鼓勵台積電朋友，會在台南待5個小時。記者劉學聖／攝影
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。

黃仁勳5日接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時做出評估：「中國將會贏得AI競賽。」他還指出，美國各州的AI規範和中國較低的能源成本是其中關鍵原因。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，黃仁勳5日稍晚發布另一份聲明，試圖解釋他當天稍早的言論。

輝達公司於社群媒體X平台發布黃仁勳的聲明，他說道：「正如我一直以來所述，中國在AI領域落後美國的差距僅有幾毫微秒。美國須奮起並贏得世界各地的開發者以獲得勝利，這點至關重要。」

輝達上周一度成為全球首家市值破5兆美元的企業，其迅速崛起跟AI蓬勃發展密切相關。

但美中兩國競相發展AI領域之際，輝達發現自身處境艱難，公司要努力向這兩個超級強權銷售產品。

黃仁勳今天搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計劃出貨AI晶片Blackwell到中國，輝達產品能否重返中國市場，取決於中國政府。

路透社報導，中國政府為彰顯AI晶片自給自足的決心，近期要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心，只能使用國產AI晶片，被視為打擊輝達重返中國市場的希望。

