BMW第3季獲利提升 歡迎中鬆綁安世晶片出口禁令

中央社法蘭克福5日綜合外電報導
BMW今天公布第3季財報，儘管中國市場銷售放緩且關稅帶來影響，但獲利能力仍持續上升，為德國陷入困境的汽車產業帶來罕見的好消息。路透
BMW今天公布第3季財報，儘管中國市場銷售放緩且關稅帶來影響，但獲利能力仍持續上升，為德國陷入困境的汽車產業帶來罕見的好消息。

法新社報導，這家高級車製造商同時對中國同意部分安世半導體（Nexperia）晶片免於出口禁令表示歡迎。該出口禁令曾引發歐洲車廠可能停產的警告。

執行長齊普策（Oliver Zipse）表示，儘管面臨諸多困難，BMW依然展現「強韌」韌性。

他指出，挑戰包括「地緣政治環境變化帶來的貿易衝擊，例如關稅，以及中國市場快速演變的狀況。」

BMW在7至9月期間汽車事業單位的營業利益率達5.2%，明顯高於去年同期的2.3%，這項指標一直是投資人密切關注的焦點。

不過，BMW也警告指出，美國和歐盟的關稅成本正在侵蝕獲利。BMW自中國出口至歐盟的電動車，須承受歐洲關稅。

在應對川普（Donald Trump）發動的關稅衝擊方面，BMW普遍展現比其他德國車廠更樂觀的態度，因其深耕美國市場，BMW全球最大的工廠便位於南卡羅來納州。

BMW今年第3季在美國的交車量較去年同期成長約25%，全球交車量則增加近9%。

這遠優於國內競爭對手福斯（Volkswagen）和賓士（Mercedes-Benz）。歐洲最大車廠福斯上週警告，美國關稅每年將使其增加50億歐元成本。

不過，旗下還包括Mini和勞斯萊斯（Rolls-Royce）的BMW，同樣未能免於歐洲汽車產業當前動盪的衝擊。

由於關稅成本增加及中國市場前景惡化，BMW已於10月下調2025年展望。目前德國車廠在中國電動車銷售上正面臨本土競爭對手的強勢挑戰。

BMW指出，7至9月期間中國市場銷售略有下滑。

BMW同時表示，2025年研發支出與前一年相比已大幅減少。去年其投入鉅資拓展新一代電動車系列，以力抗中國市場競爭。

財報公布後，BMW在法蘭克福股價上漲逾1%。

齊普策對中國日前宣布放寬部分對Nexperia半導體出口禁令表達歡迎。該禁令源於中國與荷蘭爭奪該晶片製造商控制權而實施。

齊普策指出，對於汽車電子設備極為關鍵的晶片供應，BMW目前狀況「一切順利」，但他也提醒依然「相當不穩定」。

他在一場電話會議上向媒體表示，「我們會繼續評估情勢——這件事我們每天都要評估好幾次」。

BMW集團第3季淨利達到17億歐元（約19億美元），符合市場預期。

相較於2024年同期的4.76億歐元大幅成長。去年同期獲利因大規模召回事件而重創。第3季營收則持平，約為320億歐元。

關稅 電動車 德國

