我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Nvidia H20市占降至零…超微MI308 AI晶片獲得輸中國許可

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可，該晶片被認為是輝達H20 AI 晶片的有力競爭者。(路透)
超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可，該晶片被認為是輝達H20 AI 晶片的有力競爭者。(路透)

美國電腦晶片巨頭超微（AMD）4日公布第3季財報時，透露該公司的Instinct MI308人工智慧（AI）晶片已經獲得美國政府允許出口到中國。Instinct MI308 AI晶片被視為是輝達（Nvidia）H20 AI晶片的有力競爭者。

與此同時，輝達可以出口到中國的H20晶片已遭到中國抵制，市占率降到零，即使「川習會」也沒有放行輝達最新的Blackwell架構AI晶片出口到中國。

路透報導，超微執行長蘇姿丰在第3季財報的電話會議上透露，超微已經獲得出口MI308到中國的許可證，並且已經和潛在客戶接洽。不過蘇姿丰也強調，整個狀況仍然瞬息萬變，目前並沒有可以預見的確切訂單，「這就是我們沒有將任何MI308的營收納入第4季財測的原因。」

Instinct MI308的官方參數尚未公布。業內推測，為符合美國出口管制要求，參數很大機率與輝達H20相近。儘管出口許可已獲批，市場仍存在諸多不確定性，中國正大力推進本土AI解決方案，這一背景下，AMD與輝達將面臨更大營運壓力，且短期內預計難有重大突破。

輝達 AI 超微

上一則

南韓不炒幣？龍頭交易所成交量暴跌8成 散戶熱錢轉進這裡

下一則

風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光

延伸閱讀

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%
輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光
Nvidia攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運

Nvidia攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
美財長：Nvidia創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

美財長：Nvidia創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲