特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

中央社奧斯陸4日綜合外電報導
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。

法新社報導，特斯拉（Tesla）股東將於13日在德州奧斯汀的會議上審議這項薪酬方案。

管理主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）在官網上表示：「我們認同在馬斯克先生具前瞻性領導下，為公司創造的重大價值，但我們對於獎勵總額規模、股權稀釋及關鍵人物風險缺乏緩解措施感到憂慮，這與我們一貫對高階主管薪酬的看法一致。」

挪威央行投資管理公司還說：「我們將持續與特斯拉就此及其他議題尋求有建設性的對話。」

這支規模達2.1兆美元、為全球最大規模的主權基金，截至6月30日持有特斯拉1.14%的股份。

依據這項薪酬方案，若達成特定里程碑，目前是全球首富的馬斯克最多可再獲得特斯拉總股份的12%。

這項薪酬方案的前提是，特斯拉必須在2035年前達到至少8.5兆美元市值。

特斯拉目前市值為1兆美元。

挪威主權基金已對馬斯克先前約558億美元的薪酬方案投下反對票。

