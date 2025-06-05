ECB第八度降息1碼 市場預期今年內還將再降1碼

歐洲央行（ECB）5日會議決定連續第八次降息，各項主要利率皆降1碼。（歐新社）

歐洲央行（ECB）5日會議決定連續第八次降息 ，各項主要利率皆降1碼，符合預期，主因通膨率已經低於2%目標，且美國關稅措施一再打擊歐元區經濟，促使ECB再度降息，以提振經濟。

ECB基準存款利率降到2%，主要再融資利率降到2.15%，邊際借貸利率下降到2.4%，存款便利利率降到2%。

ECB聲明中強調，「目前通膨位於2%中期目標附近。儘管圍繞貿易政策的不確定性預料將壓抑企業投資及出口，尤其是在短期之內，但政府增加國防及基礎建設投資，將在中期間對經濟成長提供愈來愈強的支持」。

ECB並公布每季最新經濟預估，預測2026年通膨率將降到1.6%，並下修經濟成長率預估。本周公布的5月通膨率，年升1.9%，是8個月來首次低於2%目標，主因服務業價格下跌，也令決策官員對經濟展望更加憂慮。薪資升幅也已降溫，有助於ECB維持物價穩定。

目前貨幣市場預期，今年內ECB將降息33基點，亦即將再降1碼，而降2碼的機率約三分之一。經濟學者預測ECB將於7月時維持利率不變，9月將是最後一次降息。

歐洲公債上揚，德國10年期公債殖利率 下降5基點，為2.48%。歐元／美元匯率 大致持平，為1歐元兌1.1418美元。