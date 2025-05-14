科技股交易熱絡 史指延續本周走勢連三日上揚 道指繼續收跌

史坦普500指數小幅上漲，延續本周強勁的開局，推動該指數今年上漲。路透

史坦普500指數小幅上漲，延續本周強勁的開局，推動該指數今年上漲。

史指小漲6.03點或0.1%收在5892.58點，那斯達克指數上漲136.72點或0.72%收1萬9146.81點。道瓊工業指數下跌89.37點或0.21%，收4萬2051.06點。

科技股全面上揚。輝達將向沙烏地阿拉伯出口1萬8000塊頂級人工智慧(AI)晶片的消息傳出後，該公司股價上漲3.56%。同業晶片股AMD也因60億美元的回購而上漲4.15%。

本周至今，史指和道指分別上漲超過4%和近2%。那指上漲逾6%。

本周的漲勢也使史指今年進入上漲區間。史指一度比2月創下的歷史高點低20%以上。自4月7日觸及盤中低點以來，史指已上漲逾21%。

在美國和中國暫時削減多種商品的關稅 後，本周風險偏好有所上升。本周初美國將對中國商品的關稅降至30%，而北京方面也將對美國進口商品的關稅降至10%。今年4月，兩國曾威脅對手徵收100%以上的關稅。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「雖然這個進展可能導致投資人的擔憂和政策不確定性達到頂峰，但對於關稅稅率最終將落在哪裡，仍存在很多未知數。」「不過，目前投資人已經接受了緩和局勢的背景，尤其是周末與中國達成的關稅減免協議。」

世界最大經濟體之間達成的初步協議讓投資人希望最終能達成更具體的貿易協定。然而，中國和美國尚未就協議的具體條款達成一致，川普本周表示，最終協議不會很快達成。

摩根史坦利財富管理市場研究和戰略主管史凱利表示：「下一輪上漲必須等待能夠為2026年帶來順風的政策，包括放鬆管制和有利於成長的稅收法案。」「但就目前而言，投資人可能傾向於逢低買入，而不是追漲，重點關注具有可實現獲利預期的優質股票。」

德意志銀行表示，由於中美貿易緊張局勢降溫，美股短期內應會持續表現優異。

策略師烏萊爾(Maximilian Uleer)在最新報告中寫道：「展望未來，短期內，預計史指近期的優異表現將持續下去，因為美國企業司是關稅削減的最大受益者。」「然而，我們將延長『短期』觀點。雖然目前關稅低於人們的擔憂，但在我們看來，它對美國企業來說仍是個更大的關稅。」

他警告：「整體而言，預計美國經濟表現不佳的情況將持續下去，直到大幅削減關稅才能帶來緩解。」

專門追蹤空頭部位活動的公司S3 Partners發布的報告顯示，追蹤特斯拉 股票交易的幾項技術指標正在發出危險信號，代表「對近期股價壓力的擔憂」。

S3的昂特曼(Matthew Unterman)表示，特斯拉的相對強弱指數(RSI)已突破70，股價已突破布林帶上軌，這兩者都「發出超買技術訊號」。因預期未來下跌而賣空的特斯拉股票數量保持穩定，「但有可能突破流通股的 3%。」

S3表示，特斯拉上次RSI突破70是在去年12月，隨後不久，股價在第1季因「趨勢逆轉」而下跌。特斯拉可能正在接近一個技術轉折點。如果空頭部位突破走高，則有利於增加拋售壓力，並可能在短期內出現回調。

交易平台eToro在那斯達克IPO時飆升，開盤價69.69元。該股迅速上漲，收盤報67元，較IPO價格52美元上漲28.85%。

在白宮宣布波音 與卡達航空達成「史上最大」的787客機訂單後，波音股價上漲0.64%。

白宮表示，該公司與奇異航太簽署了一項價值960億元的協議，向該航空公司出售最多210架飛機。除了787夢幻機外，該協議還包括777X機型。

隨著14日的上漲，波音股價2025年來已上漲19.11%。

諾和諾德決定與Septerna合作開發減肥藥物，這使得後者這家臨床階段生技公司的股價飆升50.97%。而諾和諾德則下跌1.51%。

兩家公司將合作開發涉及G蛋白偶聯受體的小分子療法，這些療法通常用於減重。

市值接近5億美元的Septerna今年來股價下跌52.41%。