美中互降關稅 道指飆逾1100點 史指幾收復全年跌幅 那指升4%

美國和中國周末在瑞士談判後同意暫時削減關稅，引發人們對貿易戰不會將經濟推入衰退的希望，美股大幅反彈。歐新社

美國和中國周末在瑞士談判後同意暫時削減關稅 ，引發人們對貿易戰不會將經濟推入衰退的希望，美股大幅反彈。

道瓊工業指數上漲1160.72點或2.81%收4萬2410.1點。收盤接近當日高點，買進熱情依然強勁。史坦普500指數上漲184.28點或3.26%收5844.19點，自4月關稅悲觀情緒最嚴重時的盤中低點以來，漲幅已超過20%，使史指今年以來的跌幅已縮減至僅0.6%。

那斯達克指數上漲779.43點或4.35%收1萬8708.34點，因為與中國的初步協議推動與中國相關的科技股如特斯拉和蘋果飆升。這是三大指數自4月9日以來表現最好的一天。

美國財政部長貝森特表示，與中國的談判「非常有建設性」，兩國同意暫時削減關稅。美國對中國商品徵收的關稅降至30%，中國對美國進口商品徵收的關稅降至10%。貝森特預計將在「未來幾周」再次與北京代表會面，開始敲定一項更大的協議。

特斯拉上漲6.78%，蘋果和輝達分別上漲6.31%和5.44%。最依賴中國商品的公司的股價漲幅最大：百思買上漲6.57%，戴爾科技上漲7.83%，亞馬遜上漲8.07%。

KKM Financial執行長奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「股市上漲是因為投資人對中國貿易關稅協議進展的速度感到驚訝。」

今年4月，美國總統川普 將對中關稅提高至145%後，中美之間的緊張關係達到白熱化。隨後，北京對美國商品徵收125%的反擊關稅。在「解放日」聲明發布後，史指上個月幾乎進入熊市區域，較2月創下的歷史最高紀錄下跌近20%。隨著川普在為期90天的暫停期內取消對中國以外大多數國家的額外「對等」關稅，股市隨後出現回升。

在市場復甦期間，投資人看好美國政府能在未來3個月內與包括中國在內的各方達成貿易協議 ，而這項押注已經開始顯現。美國和英國上周宣布一項貿易協議框架，本周又與中國達成了一項初步協議，其結果甚至比交易員預期的還要好。

川普本人表示，如果談判進展順利，中國商品的關稅可能會降至80%。根據報導，60%的數字正在考慮中，遠高於周末談判得出的30%。但他指出，與北京達成的最終協議不會很快實現。

LPL Financial首席股票策略師布赫賓德(Jeff Buchbinder)表示：「沒有人預料到中國會這麼低的關稅。這是一個巨大的驚喜。」但「這只是緩和局勢，而不是貿易協議。還有更多工作要做。暫停並非永久性的。中國和所有其他國家達成了同樣的協議。」

由於與中國的協議被認為暫時消除了經濟衰退的可能性，美國公債殖利率飆升。此外，這也降低了聯準會近期降息的可能性。隨著經濟衰退擔憂的消退，油價也上漲。

投資人在關稅風暴期間避險的防禦性股票下跌。可口可樂下跌1.4%，菲利普莫里斯下跌2.86%，AT&T下跌2.98%。

美國商銀表示，在中美宣布達成關稅協議後出現的市場反彈可能是「川普看跌期權」的證據，即總統將介入以抑制市場下跌。

美國商銀資深美國經濟學家巴韋(Aditya Bhave)在最新報告中寫道：「近期貿易方面的消息顯示，對立降級趨勢可能會持續下去。川普看跌期權依然有效。」「政府有動力避免經濟衰退，並可能達成更多貿易協議。」

不過，他補充說，他認為美中協定以及川普政府最近與英國達成的貿易協定意味著，4月2日宣布的10%基準關稅稅率「可能會持續下去」。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)11日表示，預計基準關稅「將在可預見的未來維持不變」。

在美國和中國達成協議暫時停止對彼此大部分商品徵收關稅後，被稱為華爾恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)自3月以來首次回落至20以下。

經過過去幾個交易日的下跌，VIX指數最終接近19水平。該指數上次跌破20水平是在3月27日，當時收於18.69，之後川普在4月初宣布了全面關稅政策。

由於關稅和貿易緊張局勢加劇導致波動性飆升，VIX指數在4月7日一度達到60.13的高點。