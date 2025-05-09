等待周末美中貿易談判 道指跌逾百點 股指本周收跌

投資人等待周末備受期待的中美官員貿易談判，道瓊工業指數下跌。美聯社

投資人等待周末備受期待的中美官員貿易談判，道瓊工業指數下跌。

道指下跌119.07點或0.29%收4萬1249.38點。史坦普500指數小跌4.03點或0.07%收5659.91點。那斯達克指數微升0.78點報1萬7928.92點。

與中國官員的會談是在美英達成初步貿易協議 後進行的。投資人希望此舉能促使迅速達成更多協議。話雖如此，對英國徵收10%關稅 稅率似乎成為全球基準。

川普在《Truth Social》上表示：「很多貿易協議即將達成，都是很好的（非常棒！）！」前一天，他宣布與英國達成一項初步貿易協議。這是自4月初宣布「對等」關稅以來，美國與全球貿易夥伴達成的第一份協議。

總統還在《Truth Social》上撰文指出，在周末財政部 長貝森特(Scott Bessent)與中國財政部長在瑞士舉行會談之前，「對中國徵收80%的關稅似乎是合理的。」

雖然這與目前對中國徵收的145%關稅相比有所降級，但仍高於許多人對政府啟動談判的預期。《彭博》先前報導，該利率可能降至60%以下。目前還不清楚總統談論的是對中國徵收長期關稅還是談判期間的臨時關稅。

Nationwide首席市場策略師哈克特(Mark Hackett)表示，「本周進展令人鼓舞，但我們仍處於新聞週期波動中，正在引發市場反應。在開始獲得切實可計算的結果之前，很可能處於一段橫向波動期。」

本周史指下跌約0.5%，那指下跌約0.3%。道指在此期間下跌近0.2%。

薩斯奎漢納國際集團(Susquehanna International Group)對Affirm的前景持樂觀態度。

該投資公司將這支「先買後付」股票的評級從中性調升正面。分析師佛里德曼(James Friedman)維持其65元目標價不變。

該目標價較Affirm 8日收盤價上漲約20%。該股今年來已下跌24%。

根據LSEG的數據，Affirm 上季每股獲利1美分，超過預期虧損3美分。該公司7.83億美元的營收符合普遍預期。

佛里德曼指稱Affirm的強勁業績是升評的催化劑。具體而言，分析師指出，Affirm Card的交易量成長了115%，這應該有助於實現店內購物的商業化，因為目前大多數消費者都在線上購物。

他表示：「第3季業績大幅成長得益於多種因素，包括獨特的合作夥伴關係、Affirm Card的廣泛普及以及0%年利率產品的受歡迎程度提升（成長44%）。管理層還分享了一項經濟衰退情境分析，即使信貸壓力增加50%，GMV(網站成交金額)成長率仍將保持在25%左右。

富國銀行發現，本財報季至今只有13家公司撤回獲利預期，這可能有利於投資者情緒。

股票分析師哈維(Christopher Harvey)在最新報告中寫道：「我們認為，這份相對較短的企業和產業名單對財報季來說是一個積極的驚喜。」

可以肯定的是，名單包括一些知名個股，包括福特、達美航空、Snap和美泰兒。話雖如此，這個小數字可能會讓一些市場參與者感到震驚，他們原本預計關稅將在預測未來業績時對企業造成阻礙。

摩根史坦利8日將旗下擁有時尚品牌Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman的Tapestry股票評級從「持股待增」調升至「加碼」。

分析師斯特拉頓(Alex Straton)給出的目標價為90美元，高於該股8日收盤價75美元16%。Tapestry股價今年來已飆升19%。

在Tapestry公布第3季調整後每股獲利1.03美元、營收15.8億美元，超過FactSet預測的每股獲利88美分和15.3億美元營收後，摩根史坦利調升其評級。

斯特拉頓表示，作為一種催化劑，在當前的宏觀經濟背景下，Tapestry的關稅韌性和品牌強勢對投資人來說尤其有利，「今天，管理層進一步確認了關稅韌性，聲稱這對其2025年前景的影響並不重大，同時還採取了一些關鍵的抵消措施，包括在解放日之前主動提前庫存、正在進行的供應商合作夥伴談判和定價權等。」「考慮到對關稅的擔憂導致我們加碼期權的不足，這對該股來說尤其值得注意，也是我們認為未來12個月更具建設性的原因。」

該分析師補充強調，未來12個月上修循環對Tapestry而言看來是很有可能的。