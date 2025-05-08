歐盟將上告WTO 考慮對美商品祭反制關稅

與美關稅 談判進展遲滯下，歐盟 執委會宣布正在規劃對價值950億歐元（約1066億美元）的美國進口產品祭出反制關稅，可能包括敏感的波音飛機及零組件。執委會並準備向WTO 提告，即要求與美國進行貿易糾紛諮商。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布，今天起的4周內將針對價值950億歐元對美反制關稅產品清單，徵詢相關產業意見，若歐美正在進行的關稅談判未能獲得互惠的結果，即美國若不取消對歐關稅，則這批產品將可望成為歐盟反制措施的內容。

執委會提出長達217頁的預備對美反制產品清單，涵蓋工業製品及農產品，例如飛機和引擎等零組件，恐將衝擊美國波音（Boeing）集團在歐洲的市場，使波音與法國空中巴士（AirBus）的全球兩大龍頭競爭態勢出現新變數。先前討論過的美國波本酒、啤酒等也重上檯面。

除了前述清單，執委會也向歐盟對美出口廢鋼品和化學品的業者諮詢可能的反制措施，以因應美國的全面關稅和汽車關稅衝擊。這兩塊產品歐盟出口美國的價值約44億歐元（約49億美元）。

執委會資深官員在匿名簡報會強調，今天的宣布「全然是為了作好準備」，並將考量與美國關稅作法的「對稱性」。

歐盟貿易政策執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）日前曾表示，美國目前施行的10%基本關稅、25%鋼鋁汽車等關稅，加上依國安條款啟動對6項產業的調查所可能產生的新關稅，估計共將涵蓋歐盟對美貨物出口的97%，帶來約千億歐元（約112億美元）的關稅成本。

這波預備反制措施的公眾諮詢將在6月10日截止，接下來執委會將參考各界意見作成最終提案，再徵求歐盟27國多數同意。執委會表示，推進完成前述過程的目標，是為了「一旦與美國的談判沒有產生令人滿意的結果，反制措施的法律行動就可隨時實施」。

換言之，歐盟的目的在逼美國上談判桌好好談，截止目前，歐美數次談判仍在混沌狀態，塞夫柯維奇只能含蓄表示「我們與美國對彼此的瞭解有稍微好一點了」。

自美國發動各項關稅以來，歐盟便多次對美釋出善意，希望促成解決方案，例如願意調降美國汽車進口關稅、提議將彼此關稅降到零。在川普宣布「對等關稅」暫停90天後，歐盟也立即喊停原本要針對美國鋼鋁關稅祭出的第一波反制關稅。

到了5月初，歐盟又拋出願意迅速解決美國對歐盟約500億歐元（約561億美元）的貿易逆差，包括採購美國天然氣、大豆或其他產品，弭平雙方以貨物和服務貿易合計的進出口差額。

執委會今天也宣布決定透過世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，向美國提出諮商要求，所針對的是美國「對等關稅」和汽車關稅。根據這項機制，一旦歐盟正式向WTO遞件，歐美雙方將有2個月諮商期，若諮商失敗，歐盟將提請WTO組成類似調解功能的爭端解決小組（Panel）。