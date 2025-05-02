史指連9漲 逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

美股上漲，因為華爾街消化了優於預期的4月非農就業報告。美聯社

美股上漲，因為華爾街 消化了優於預期的4月非農就業報告。該報告緩解了人們對經濟衰退的擔憂，並推動史坦普500指數創下20多年來最長的連漲走勢。

史指上漲82.53點或1.47%收5686.67點。這是史指連續第9天上漲，也是2004年11月以來最長的上漲行情。道瓊工業指數上漲564.47點或1.39%收4萬1317.43點。那斯達克指數上漲266.99點或1.51%收1萬7977.73點。隨著股指飆升，史指已收復4月2日川普 總統宣布「對等」關稅 以來所有跌幅。前一天，科技股占比較高的那指也取得同樣的成績。

4月就業人數增加17.7萬人，高於《道瓊》調查經濟學家預期的13.3萬人。這個數字與3月新增的22.8萬人相比仍大幅下降，但較上個月經濟衰退擔憂加劇後所擔心的情況要好得多。失業率為4.2%，符合預期。

Northlight Asset Management投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示：「就業數據優於預期，市場鬆了一口氣。」「即使對經濟衰退的擔憂仍在持續，但逢低買入的動能仍可繼續；至少在關稅暫停期結束之前。」

在中國表示正在評估與美國啟動貿易談判的可能性之後，投資人在強勁的就業報告公布前就已經感到樂觀。不過，中國當局重申其信念，即美國應該取消所有單邊關稅，並在聲明中表示，「如果美國想談判，就應該拿出誠意，並準備糾正其錯誤做法，取消單邊關稅。」當天稍晚時，《華爾街日報》的報導指出，北京對貿易談判持開放態度。

華爾街還在仔細考慮兩位「七巨頭」成員的財報。蘋果服務部門第2財季營收不及分析師預期，股價下跌3.74%。此外，這家iPhone製造商表示，預計本季因關稅將增加9億美元的成本。同時，亞馬遜在該公司發布保守財測後小幅下跌，強調「關稅和貿易政策」是影響因素。

扎卡瑞利還表示：「如果政府推進最初的關稅計畫，我們已經看到金融市場將如何反應。因此，除非在7月90天暫停期到期時採取不同的策略，否則我們將看到類似於4月第一周的市場走勢。」

自從川普上個月宣布將對大多數國家的新關稅稅率暫時降低至10%並持續90天之後，股市出現驚人的反彈。最近，隨著穩健的財報數據公布，市場尤其活躍，帶動史指連續上漲。

三大平均指數連續第2周上漲。史指上漲2.9%，較2月的高點下跌逾7%；之前一度下跌近20%。道指本周上漲3%，那指上漲3.4%。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示，近期因對川普總統關稅計劃的擔憂而引發的拋售可能已經結束。

他表示：「我們認為已經度過了關稅高峰期。」並補充說，他設定的史指年底目標是6600點。相當於較1日收盤價上漲近18%。

哈特菲爾德也認為，一旦市場度過「季節性疲軟」的5月至6月時期，將會出現夏季反彈。不過，他認為，在投資人大多數擔憂得到解決前，史指不會突破6000點大關：「我們認為有三個不確定領域，不僅僅是關稅，還有聯準會政策和稅收政策。」「除非能明確界定這三個指標中至少兩個，否則史指不會大幅突破6000點。」

由於預期不久的將來能宣布貿易協議，市場已回升至4月初川普總統宣布「解放日」關稅之前的水平；但有關美國經濟陷入衰退的討論也在增加。巴克萊表示，這種緊張局勢不會持續太久。

分析師考烏(Emmanuel Cau)在最新報告中寫道：「目前獲利狀況良好，但越來越多公司對經濟前景持謹慎態度，業績財測和資本支出意向均被下修。因此，我們必須做出一些讓步：因為如果經濟衰退不可避免，許多看跌者可能會抱有過於樂觀的預期。」

根據報導，OPEC+將於3日就6月產量水準達成一致，原油期貨下跌逾1%。

布蘭特原油期貨下跌98美分或1.58%至每桶61.15美元。美國西德州中質原油(WTI)期貨下跌1.13美元或1.91%至每桶58.11美元。布蘭特原油本周下跌逾8%，而WTI下跌近8%。

消息人士告訴《路透》和《彭博》，OPEC+將討論6月產出水平的會議延至3日舉行。會議原訂28日舉行。該集團上月決定加速產出，導致油價大跌。