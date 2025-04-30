第1季GDP萎縮 道指雖漲逾百點 與史指一起連跌3個月

數據顯示美國經濟第一季萎縮，投資人對經濟衰退的擔憂加劇，史坦普500指數在一輪波動交易中小幅上漲。美聯社

數據顯示美國經濟第一季萎縮，投資人對經濟衰退的擔憂加劇，史坦普500指數在一輪波動交易中小幅上漲。

史指上漲8.23點或0.15%收5569.06點，那斯達克指數下跌14.98點或0.09%收1萬7446.34點。道瓊工業指數上漲141.74點或0.35%收4萬669.36點。

即使史指和道指連續第7天上漲，但投資人經歷了一個動盪的交易日。史指盤中最低下跌近2.3%，道指下跌超過780點。

美國商務部表示，第1季國內生產毛額下降0.3%，較第4季2.4%的增幅大幅逆轉。一些交易員指出，由於企業希望趕在川普 總統加徵關稅 之前採取行動，上季進口量激增41%，導致數據出現偏差。報告還顯示，在馬斯克削減DOGE政策的背景下，消費者支出大幅放緩，政府支出下降。

其他數據顯示經濟仍處於低點。第1季消費者支出成長為2023年以來最慢。另一份報告顯示，3月支出成長0.7%，超過經濟學家預期的0.5%。

川普在《真相社交》網站上貼文將GDP數據疲軟歸咎於「拜登的『宿醉效應』」，並告訴人們「要有耐心」，他的政策「還需要一段時間」才能生效。

Global X ETFs投資策略主管賀夫斯坦(Scott Helfstein)表示：「連續不斷的政策逆轉給企業和投資人帶來了極高的不確定性。」「這份報告對於新政府來說應該是警示信號，但或許他們為了追求長期目標而承受經濟痛苦的意願被低估了。」

交易員們成功克服了不利數據的負面影響，在尾盤恢復購買情緒，為4月股市的強勁反彈畫上了句號。

4月2日，川普宣布全面實施「對等」關稅，導致股市陷入混亂，史指當月下跌超過11%，較2月的最高紀錄下跌近20%。隨著川普取消更嚴厲的關稅，股市出現反彈。

最終，史指4月下跌0.8%，而道指同期下跌3.2%。這是兩個指數連續第三個月虧損。那指本月上漲近0.9%。

Argent Capital Management投資組合經理艾勒布魯克(Jed Ellerbroek)表示，即使面臨川普總統的關稅威脅和全球貿易緊張局勢，人工智慧(AI )貿易仍然完好無損。

他表示：「在過去一周半的財報中，我覺得我們所看到的是對所有這些AI工具和功能的前景的再次肯定。」

他指出，Meta Platforms和微軟等公司專注於使用AI產生程式碼。微軟執行長納德拉29日透露，該公司多達30%的程式碼是由AI編寫的。

艾勒布魯克繼續說道：「這在2023年和2024年曾是投資者關注的焦點，但現在基本上被忽視了，不被重視，或者說重視程度大大降低。但其進步、發展和影響力仍在持續提升。」

在關稅方面，他認為，圍繞川普政府徵稅和全球貿易動態的不確定性不會在90天的暫停期限內消失，而是可能會持續數年，「一個國家徵收關稅相當容易。」「要取消它們要困難得多。」

美國總統川普沒有暗示美中關係已經解凍，他在內閣會議上告訴記者，由於中國對美國的貿易政策，中國是「『首席開膛手』的主要候選人」。

川普也表示，在將第1季GDP報告負面歸咎於前任之後，他將再次將第2季經濟表現歸咎於前總統拜登。

最新經濟數據讓投資人擔心美國可能陷入經濟衰退，因此採取了防禦性部位。

史指中的能源類股創2020年以來最大單月跌幅，以及史上最糟的4月走勢。

自4月以來，能源類股下跌11.85%。其中大部分損失發生在30日，收盤下跌2.27%。