迎接財報和經濟數據 史指小漲 連5日走升

華爾街準備迎接本周密集的財報和經濟數據，史坦普500指數小幅上漲。投資人也在等待貿易協議談判的進展。美聯社

華爾街準備迎接本周密集的財報和經濟數據，史坦普500指數小幅上漲。投資人也在等待貿易協議 談判的進展。

史指上漲3.54點或0.06%收5528.75點，連續第5個交易日上漲。那斯達克指數下跌16.81點或0.1%收1萬7366.13點。道瓊工業指數上漲114.09點或0.28%收4萬227.59點。

「七巨頭」中的4家公司：亞馬遜、蘋果、Meta Platforms和微軟，在公布上季財報前面臨壓力。蘋果和Meta Platforms收盤小漲，分別上漲約0.4%。微軟下跌0.18%，亞馬遜下跌0.68%。

根據FactSet的數據，上季獲利結果相當強勁，至今有73%的公司獲利超過分析師預期，略低於5年平均值77%。話雖如此，由於美國總統川普 的關稅 政策導致企業發布的業績財測不確定，華爾街正在下修對第2季和全年的預期。

財政部長貝森特(Scott Bessent)對與中國達成貿易協議的方向沒有明確說明，但表示責任不在美國。不過，積極的一面是，貝森特表示，在其他貿易提案上也取得進展，暗示與印度達成的協議將是「首批協議之一」。

貝森特表示：「我認為中國應該緩和貿易戰，因為他們向我們出售的商品是我們向他們出售的商品的5倍，因此這些120%或145%的關稅是無法持續下去的。」

川普上周表示正在與中國進行談判，駁斥了北京方面關於兩國之間沒有貿易談判的說法。

巴克萊經濟學家米勒在最近的報告中寫道：「最近幾天有跡象顯示中美貿易緊張局勢有所緩解，雙方都在逐步取消本月稍早時實施無法持續的關稅稅率，美國也釋出一些緩和局勢的意圖。」「目前這主要還只是放話，我們仍然懷疑貿易談判是否會有足夠的具體作為來避免美國經濟衰退。」

本周將迎來4月收尾，在川普公布全面關稅計畫並隨後取消部分高關稅後，股市在大幅波動區間內震盪。

4月至今，史指下跌逾1%，較2月底創下的52周高點下跌約10%。道指本月至今下跌逾4%，而那指則上漲約0.4%。史指在4月7日短暫進入熊市，此後有所回升，但未能突破關鍵阻力位。

本周還將公布多份有關勞動市場的報告以及通膨和經濟成長的關鍵數據。首當其衝的是2日發布的非農就業數據，而第1季國內生產毛額和聯準會關注的通膨指標將於30日公布。

摩根史坦利財富管理投資長沙利特(Lisa Shalett)在報告中表示，在與印度和日本達成任何貿易協議之前，「美國大型公司可能會試圖與白宮達成特殊的協議，使政策拼湊永久化，」抑制投資人情緒並給股票和債券價格帶來壓力。

該策略師寫道，雖然財政部長貝森特(Scott Bessent)最近發表了有關貿易協議可能性以及聯準會繼續保持獨立性的言論，但如果沒有「全面撤 回」關稅協議公誥就不會激發市場活力。大摩寫道：「我們不相信在取得突破性進展後就能立即緩解局勢，與印度和日本的雙邊協議『仍需數月時間才能達成，關鍵峰會分別定於6月和10月舉行』」。

同樣令人擔憂的是信貸市場，「10年期美國國債期限溢價近期飆升至十餘年來的最高水平。在經濟放緩可能性上升的情況下，殖利率曲線趨陡顯示投資人對兩個關鍵方面感到擔憂：滯脹的可能性，以及大肆宣傳的稅收法案出台後的債務永續性。」

該投資銀行認為，美國債務上限需要提高5兆至10兆美元，共和黨的減稅法案將使未來10年美國未償債務增加1兆至4兆美元，而國債的年度服務成本可能會從最近的1.1兆美元翻倍。

瑞銀表示，從現在到川普總統7月的關稅減免期限之間，一系列貿易協議應該會取得成果。

全球股票投資長霍夫曼布爾查迪(Ulrike Hoffmann-Burchardi)在最新報告中寫道：「川普最極端的言論不太可能成為最終關稅稅率的著陸點。」「許多國家都表達了在關稅政策上談判的意願，而白宮也迫切地想在川普低支持率之際取得『成功』，我們預期在90天暫停期限內會達成許多協議或產業豁免。」

他寫道，「因最近的反彈不太可能呈直線走勢，我們仍預測史指年底收在5800點。」這個價位較25日收盤價有5%的上漲空間。