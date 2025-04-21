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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 道指崩近千點

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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 道指崩近千點 那指跌逾2.5%

財經組編輯張大仁／即時報導
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由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。美聯社
由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。美聯社

由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。

道瓊工業指數下跌971.82點或2.48%收3萬8170.41點。史坦普500指數下跌124.5點或2.36%收5158.2點；那斯達克指數下跌415.56點或2.55%收1萬5870.9點。

「七巨頭」等科技巨頭拖累主要股指走低，特斯拉和輝達分別下跌5.96%和4.51%。亞馬遜下跌3.11%，Meta Platforms也下跌3.35%。設備製造商開拓重工下跌2.77%。

川普在《Truth Social》貼文中諷刺鮑爾是「太遲先生，一個大失敗者」，除非他立即降低利率，否則經濟將會放緩。川普在上周的另一篇貼文中也呼籲聯準會降低利率，甚至暗示鮑爾將被「開除」；白宮經濟顧問哈塞特表示，總統的團隊正在研究此事。

隨著威脅加劇，美元也面臨壓力，跌至3年來最低點。與此同時，金價飆升至每盎司3400美元以上的歷史高點。

簡化資產管理公司首席策略師格林表示：「聯準會和政府之間的潛在緊張關係正在變得非常明顯。」「我們實際上正在經歷新冠疫情的重演。不確定性嚴重擾亂了貿易；大多數人預計最終會出現某種形式的刺激措施來抵消關稅的影響。」

全球貿易缺乏進展也打擊了投資人信心。美國與中國的緊張關係似乎加劇，中國警告其他國家不要與美國達成任何損害北京的協議。

自4月2日川普宣布對其他國家的進口產品徵收一系列關稅以來，史指已下跌9%。那指在此期間下跌近10%，道指下跌9.6%。

美國商銀資深投資策略師哈沃斯在接受《CNBC》採訪時表示：「我們的確認為這是一個沒有方向的環境，尤其是因為我們不知道關稅最終會如何變化。」「這是一個試圖明確方向、但尚未得出太多結論的市場。」

他補充指出：「如果不確定性持續較長時間，也就是許多季，這將給企業獲利和決策帶來更大的挑戰。目前我們在財報季已經看到一些這種情況。」

奧本海默首席投資策略師史托爾茲福斯在最新報告中寫道，他仍然對股市持樂觀態度，「今年稍早時史指的回跌大多看起來像是『修剪』和『減碼』；每當空頭部隊、懷疑論者和緊張的投資人找到催化劑，在不FOMO(害怕錯過)的情況下實現短期獲利，而在我們看來，基本面持續表現出韌性，就像一個非常完整的牛市。」

他補充指出：「推動牛市的因素為2024年到今年出現的間歇性下行趨勢提供了韌性，其中包括聯準會成功實施更緊縮的貨幣政策，讓2022年3月以來的通膨速度有所下降，這得益於消費者支出、史指成分股獲利成長和就業數字成長的支持性，為市場提供了支持性。」

該策略師列出他最看好的產業：資訊科技、金融、工業、非必需消費品和通訊服務。

在最新報告中，Telsey Advisory Group執行長兼研究長泰爾西(Dana Telsey)分享了一份當前市場必備的清單，「鑑於這種不確定且變化無常的背景，我們將消費者細分為富人公司和窮人公司。富人公司是指那些由於更加注重必需品而具有更好的銷售和獲利能力的公司；窮人公司是指那些透過更自由的選擇提供產品來創造銷售和獲利的公司，但在這種環境下，這些產品可能會被延後推出。」

屬於「富人」類別的公司包括好市多和沃爾瑪等大型折扣店，以及雜貨店、折扣店和品牌領導者。另一方面，百貨公司、精品公司和家居相關零售商則處於弱勢。

由於川普總統對聯準會獨立性的威脅及其關稅動搖了投資人對美國經濟的信心，金價突破每盎司3400美元，創下新高。

黃金期貨上漲2.91%收在每盎司3425.3美元，隨著美元跌至3年低點，投資人紛紛買入貴金屬。

川普總統加大對聯準會主席鮑爾的壓力，聲稱他是個「大輸家」，並要求聯準會立即降低利率。

由於投資需求超過開採需求，花旗預計未來3個月金價將上漲至3500美元。

聯準會 川普 鮑爾

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