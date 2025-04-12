怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

方舟投資管理公司執行長伍德。路透

美國總統川普 宣布的「解放日」關稅 在股市和債市掀起狂瀾，讓投資人財富蒸發數兆美元，儘管川普9日決定對大多數國家緩徵對等關稅90天，但全球貿易戰威脅未消，可能衝擊經濟成長並牽動世界各地資本流動。專業投資人如何看待最近的政策擺盪和市場動盪？

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司執行長伍德（Cathie Wood）接受巴隆周刊（Barron's）訪問，對川普關稅、經濟前景和此刻有何投資機會，表達她的看法。

她說：「關稅就是一種稅，沒辦法繞路而行，而課稅不利於國內生產毛額（GDP）成長。」她表示，希望川普的最終目的是促進世界各地的貿易更自由。

伍德認為，如同雷根總統時代簽署的「廣場協定」（Plaza Accord），川普2.0也有必要敲定某種「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），促使世界各國同意削減關稅，並且揚棄非關稅貿易壁壘。她說：「那是最佳情況，對人人形同大幅減稅。」

伍德說：「中國是很務實的國家。我認為，他們終會商議出某種合理的結果。」

不過，伍德直言，川普的公信力已降低。她說：「總統一直說，這對經濟，對市場，對獲利都很棒，但相信他的人愈來愈少。就公信力而言，川普政府已消耗了一些籌碼。政府必須交出成果。」

伍德認為，關稅戰可能把美國經濟推入衰退，但投資人現在應該思考將來的復甦。她說：「企業和消費者擔驚受怕時，就會改變行事作風，而那通常有利於助人提高辦事品質、降低成本、加快速度、發揮更多創意、提升生產力的公司。」

具體來說，她認為軟體與服務公司Palantir Technologies會是人工智慧（AI）受惠股。她也篤信特斯拉 （Tesla）前景亮麗，尤其稱讚本季可望推出的新款平價電動車，及其自駕計程車計畫。至於特斯拉執行長馬斯克與川普政府之間的關係，會不會對該公司形成長期問題？伍德不以為然，她說：「新聞周期現在快速消退，最好的車總是贏家。」