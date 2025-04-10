Prada斥資近14億美元 收購精品競爭品牌Versace

普拉達（Prada）以12.5億歐元（約13.8億美元）收購規模較小的競爭品牌凡賽斯（Versace）。（路透）

義大利 精品集團普拉達（Prada）今天宣布已與美國卡布里控股公司（Capri Holdings Ltd.）達成協議，以12.5億歐元（約13.8億美元）收購規模較小的競爭品牌凡賽斯（Versace）。

法新社報導，本次收購將打造一個營收超過60億歐元的精品集團。全球精品產業需求放緩之際，該集團將更有能力與法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）和開雲集團（Kering SA）等產業巨頭一較高下。

路透報導，Prada董事長貝特里（Patrizio Bertelli）表示：「我們的目標是要延續Versace的傳統，頌揚並重新詮釋其大膽而雋永的美學。」

「與此同時，我們將為Versace提供一個強大平台，並透過多年來的持續投資和長期合作關係來鞏固這個平台。」

Prada同意支付的價碼遠低於卡布里2018年收購Versace的價格。旗下擁有Jimmy Choo和Michael Kors等品牌的卡布里集團於2018年以包括承擔債務在內的18.3億歐元，從凡賽斯家族和私募基金黑石集團（Blackstone）手中買下該品牌。