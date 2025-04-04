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美股道瓊指數早盤再跌逾1000點 美中關稅戰急遽升級

3月就業人數激增 但失業率上升 料Fed維持緩慢降息立場

跌勢停不了？美股「衰退行情」可能才剛開始

編譯任中原／綜合外電
若關稅導致經濟萎縮，美股及公債殖利率的下跌之路還長得很。路透
若關稅導致經濟萎縮，美股及公債殖利率的下跌之路還長得很。路透

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，美國金融市場3日出現一波「衰退行情」，公債殖利率、美股及美元全都大跌，且賣壓持續到4日早盤為止，但這可能只是個開始：若關稅導致經濟萎縮，美股及公債殖利率的下跌之路還長得很。

一旦衰退降臨，由於消費者及企業支出減少，且儲蓄轉入安全資產，企業獲利下降，投資人也要求更低的本益比，股市將受重擊。食品及家庭必需品類股相對較好，而精品與汽車等景氣循環類股將承受賣壓。

自從史坦普500指數於今年2月中觸頂之後，投資人就一直快速拋出景氣循環類股，並轉進防禦類股。景氣循環類股指標在這段期間內落後於防禦性類股的幅度之大，是2020年3月新冠疫情爆發以來之最。

最易受景氣循環影響的高收益債券，同樣受重創，與公債的殖利率差距上升逾2個百分點。上一次出現此種現象，是在2022年市場預期衰退將臨之際。

然而，儘管股價正朝衰退機率升高的方向移動，市場卻顯然還沒做好充分準備。史坦普500指數目前只比2月中的頂峰回檔約10%，回到去年9月時的水位，而通常在衰退發生時，該指數將至少下跌20%，並將六個多月來的漲幅吐光；再者，史坦普500指數成分企業的平均本益比仍接近20倍，在衰退期間，絕對難以維持如此之高的本益比。

高收益債券亦然。品質較佳的高收益債雖已受重創，但連CCC級高收益債價值也才回到去年9月的水準；以往在衰退期間，高收益債與公債的殖利率差距通常是目前的兩倍。另外在川普宣布新關稅之前，股票選擇權市場預示未來一年衰退的機率僅10%，利率衍生性產品市場預期衰退機率則為15%

由於衰退通常會使聯準會（Fed）降息3個百分點，因此如果衰退成真，公債殖利率還將大幅下降；若發生停滯性通膨，將阻止Fed降息，使殖利率降幅縮小，但這也意味著美國經濟、股市及公司債市場將受創更重。

目前市場認為即使新關稅推升通膨，Fed仍將降息；因為只要通膨預期並未上升太多，Fed仍會認為關稅只是「一次性」的效應。新關稅公布後，市場預期5月Fed將降息的機構倍增到20%。

殖利率 關稅 降息

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