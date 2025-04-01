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關稅在即美股續跌「AI溢價」恐消失 法興砍大盤目標

編譯林文彬／綜合外電
美國即將公布的對等關稅充滿不確定性，拖累美國股市1日早盤走跌。路透
美國即將公布的對等關稅充滿不確定性，拖累美國股市1日早盤走跌。路透

由於美國即將公布的對等關稅充滿不確定性，投資人對敲進風險資產持謹慎態度，美國股市1日早盤走跌，道瓊工業指數跌逾300點。

美股史坦普500指數1日早盤跌0.4%，報5,589.63點，道瓊工業指數跌317.75點或0.76%至41,684.01點，那斯達克綜合指數小跌0.17%。台股ADR方面，台積電ADR 1日早盤最多漲逾0.8%，聯電ADR約跌3.5%，未延續前市飆漲逾9%的氣勢。

美國總統川普將在美東時間2日下午3時公布對等關稅計畫，但目前還不清楚影響範圍多大，以及川普會採取溫和或較嚴厲作法。華盛頓郵報報導，川普政府考慮對美國進口的大多數商品祭出約20%關稅，但目前尚未做出最終決定。

Nuveen全球投資策略師庫帕（Laura Copper）說：「本周可能公布的事宜讓投資人心神不寧，可能性太多導致投資人難以就潛在結果從事交易。」

法國興業銀行（Societe Generale）策略師卡布拉（Manish Kabra）和波西宗（Charles de Boissezon），已將史坦普500指數2025年預測從6,750點下修至6,400點，理由是「人工智慧（AI）溢價」可能消失。卡布拉和波西宗曾估算這五檔股票貢獻史坦普500指數約700點，但如今預期至少半數貢獻將化為烏有。

川普 史坦普500 關稅

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