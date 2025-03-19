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Alphabet砸320億收購Wiz 創公司歷來最大收購案

中央社／紐約18日電
Google母公司Alphabet加碼到320億美元，收購以色列新創雲端資安公司Wiz。（美聯社）
Google母公司Alphabet加碼到320億美元，收購以色列新創雲端資安公司Wiz。（美聯社）

Google母公司Alphabet表示，將以320億美元收購雲端安全平台Wiz，並指出隨著人工智慧（AI）融入技術基礎設施，對更強大網路安全能力需求日益增加。

法新社和路透報導，Google和Wiz在聯合聲明中表示，這筆全現金交易將Wiz整合進Google Cloud業務，提升消費者使用「多重雲端」的能力，「在AI時代，為各類型和規模的客戶提供全方位的安全平台」。

他們還表示，AI的影響日益深遠，使得「網路安全在防範新興風險和保護國家安全方面變得愈加重要。」

這是Google或其母公司Alphabet歷來最大的一宗交易，將考驗川普總統對大型併購案的態度，特別是在前總統拜登政府對此類交易表示反對之後。

Alphabet收購Wiz曾於去年夏季接近拍板，但Wiz執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）在先前交易破裂後向員工發送訊息表示，公司領導層當時決定保持獨立，並計畫進行首次公開募股（IPO）。

以色列出生的拉帕波特以及一個曾將先前創業公司出售給微軟的團隊，於2020年創立Wiz，總部設在紐約，並在美國其他三個城市和特拉維夫設有辦公室。

在交易宣布後的線上直播中，拉帕波特表示，這項服務「不斷掃描組織的程式碼和雲端環境，並實時監控」，使其能夠「根據實際影響優先處理最關鍵的風險，並（阻擋）正在進行的威脅。」

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）表示，交易完成後，Wiz將作為谷歌旗下公司營運，並繼續為包括亞馬遜網路服務（AWS）和微軟Azure在內的其他科技巨擘提供服務。

Google雲端業務在過去10年大幅成長，2024年營收超過430億美元，比前一年增長近31%。

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