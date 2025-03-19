Alphabet砸320億收購Wiz 創公司歷來最大收購案

Google母公司Alphabet加碼到320億美元，收購以色列新創雲端資安公司Wiz。（美聯社）

Google 母公司Alphabet表示，將以320億美元收購雲端安全平台Wiz，並指出隨著人工智慧（AI ）融入技術基礎設施，對更強大網路安全能力需求日益增加。

法新社和路透報導，Google和Wiz在聯合聲明中表示，這筆全現金交易將Wiz整合進Google Cloud業務，提升消費者使用「多重雲端」的能力，「在AI時代，為各類型和規模的客戶提供全方位的安全平台」。

他們還表示，AI的影響日益深遠，使得「網路安全在防範新興風險和保護國家安全方面變得愈加重要。」

這是Google或其母公司Alphabet歷來最大的一宗交易，將考驗川普總統對大型併購案的態度，特別是在前總統拜登政府對此類交易表示反對之後。

Alphabet收購Wiz曾於去年夏季接近拍板，但Wiz執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）在先前交易破裂後向員工發送訊息表示，公司領導層當時決定保持獨立，並計畫進行首次公開募股（IPO）。

以色列出生的拉帕波特以及一個曾將先前創業公司出售給微軟 的團隊，於2020年創立Wiz，總部設在紐約，並在美國其他三個城市和特拉維夫設有辦公室。

在交易宣布後的線上直播中，拉帕波特表示，這項服務「不斷掃描組織的程式碼和雲端環境，並實時監控」，使其能夠「根據實際影響優先處理最關鍵的風險，並（阻擋）正在進行的威脅。」

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）表示，交易完成後，Wiz將作為谷歌旗下公司營運，並繼續為包括亞馬遜網路服務（AWS）和微軟Azure在內的其他科技巨擘提供服務。

Google雲端業務在過去10年大幅成長，2024年營收超過430億美元，比前一年增長近31%。