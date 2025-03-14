彭博：川普關稅終結美國例外論時代 美債表現將優於美股

由於川普關稅引發經濟衰退隱憂，投資人看好美國公債的表現將勝過股票。（路透）

彭博Markets Live Pulse最新調查顯示，投資人看好美國公債的表現會勝過股票，比率至少是三年來最高，因為川普 總統的關稅 政策恐將結束「美國例外論」的時代。另外，多重風險構成拖累，美元前景悲觀。

根據本周對504名市場參與者的調查，美國債券在未來一個月可望提供比股票更好的回報。而且差距不小，77%看好美國公債，是2022年以來最高。

調查結果凸顯出，自川普贏得第二個任期以來，投資人態度逆轉，當時，所謂的「川普交易」推動美股 上漲，因美國預料會有日益強勁的成長，而且美國資產的需求將持續。但隨著川普對加拿大、墨西哥、中國大陸和歐洲徵收關稅，掀起貿易戰並導致股市拋售，標普500指數從歷史高點下跌逾10%，陷入技術性修正。

受訪者擔心美股主導地位不再，僅9%認為，美國在全球市值的占比將恢復到2025年稍早的創紀錄水準，大約40%覺得它會回落至一年多來未曾見過的水準。絕大多數說，是關稅，而非聯準會政策，將驅動股票估值的最有力因素。

摩根大通股票策略師本周稍早時撰寫客戶報告時說，「只要有未宣布的關稅逼近，投資人就該考慮股市處於下跌趨勢」。

隨著美國經濟的健康愈來愈令人擔憂，摩根士丹利的策略師美元的預期愈發悲觀。他們周四表示，在川普4月2日關稅最後期限到來之前，遭聯邦政府停擺、美經濟成長放緩，以及海外資產價值上升等等風險，都將拖累美元走低。

彭博美元指數今年已下滑超過3%，創2008年金融危機以來年內迄今最差表現。

大摩去年底看跌美元，不同於華爾街許多投行預測美元會繼續走強，如今觀點得到驗證。大摩1月來建議做多歐元、英鎊和日圓，三種貨幣兌美元最近幾周都大漲。大摩給日圓的目標價較當前水準仍高出約2%至145，歐元和英鎊則是再漲約3%。