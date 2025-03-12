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Puma財測令人失望 股價一度瀉25%

編譯魏紹揆／綜合外電
德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑。路透
德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑。路透

德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑，理由是遭遇貿易爭端和匯率波動等挑戰。由於Puma財測令人失望，該公司股價12日盤中暴跌25.2％至21.25歐元。

該公司表示，不計匯率影響，2025年營收增幅將為低至中個位數百分比；相形下，去年營收成長4.4%至88億歐元（96.1億美元）。今年息稅前盈餘（EBIT）將在4.45億-5.25億歐元（4.859億-5.733億美元）之間，低於去年的6.22億歐元。

Puma表示，持續的地緣政治緊張和經濟挑戰，特別是貿易爭端及匯率波動，將打擊該公司的今年表現。

該公司預估，由於美國與中國需求疲軟，今年第1季不計匯率影響的營收增幅將低於去年同期；本季EBIT預料將遠低於去年同期的1.59億美元。

RBC資本市場公司分析師達達尼亞（Piral Dadhania）表示，儘管Puma管理層對SpeedCat、Palermo以及Mostro等運動鞋系列持正向態度，但全年財測非常疲軟，並暗示品牌和產品發展勢頭將面臨挑戰，這份新的財測在各方面都不如分析師的預期。

達達尼亞說：「一方面，我們可以將今天的預測框架視為全面的預期調整；然而，另一方面，這可能是更長期及結構性問題的徵兆，顯示財測可能一直不能達標。」

匯率 德國

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