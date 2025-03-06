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日7-Eleven母公司重建迎首位外籍CEO 拚明年美國掛牌

編譯易起宇／綜合外電
日本7-Eleven母公司Seven & i控股發表一系列重建計畫，並將迎來首位非日籍CEO。 路透
日本7-Eleven母公司Seven & i控股發表一系列重建計畫，並將迎來首位非日籍CEO。 路透

日本7-Eleven母公司Seven & i控股6日撤換執行長，並宣布包括執行庫藏股和將美國超商事業掛牌上市在內的重建計畫，在面對加拿大對手470億美元併購提案之際，致力於提高公司的股東價值，藉此提高自身的品牌價值。

Seven & i表示，目前負責領導公司特別委員會、評估加國同業Alimentation Couche-Tard（ACT）併購提議的獨立外部董事戴卡斯（Stephen Dacus），將取代現任社長暨執行長井阪隆一，成為首位非日籍執行長。井阪將繼續擔任公司特別顧問。

該公司並表示，將追求在2026年下半年為美國的7-Eleven超商事業首次公開發行股票（IPO），並已敲定把超市事業以53.7億美元賣給私募基金貝恩資本（Bain Capital），將以這筆售得利潤做為其2兆日圓（134億美元）庫藏股計畫的一部分資金。Seven & i也將出售部分銀行事業持股。

這項消息讓Seven & i 6日股價一度應聲大漲10%，漲幅達去年11月來最高，收盤漲幅仍有6.1%，收2,120日圓。在此之前，Seven & i今年來股價已下跌20%。

這家日本零售集團在因應ACT的提案上面臨愈來愈大壓力，若不想被併購，Seven & i就得設法自己提高自身的品牌價值。一項由創辦人伊藤家族領導、將使公司私有化的管理層收購計畫，在上個月破局，使Seven & i手上所剩選項寥寥無幾。

Seven & i先前直接回絕Couche-Tard較早提出、開價較低的一項提案，認為那低估了自己。但這家日本公司至今尚未回應Couche-Tard後來提出的每股2,777日圓（18.19美元）價碼，也未如一般談判程序的提供財務資訊給對方。

在創辦人伊藤家族本周正式宣布放棄私有化計畫後，Seven & i表示，仍在「積極檢討」Couche-Tard的收購提案。

64歲的戴卡斯來自美國，但已在日本零售業工作數十年，能說流利日語，有過多年日本企業海外顧問經驗，曾在2005年擔任日本快時尚品牌Uniqlo母公司迅銷的資深副總，2011年擔任沃爾瑪日本子公司（現在的西友控股）執行長。

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