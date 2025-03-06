巴菲特果然神準 美股暴跌前已大減持股

波克夏執行長巴菲特。(路透)

巴菲特 不負「股神」美名，去年底美股 狂飆時，他拋售部分持股，遭到批評。但如今美股回檔，史坦普500 吐光今年來的所有漲幅，顯示巴菲特減碼有其道理，如今他坐擁龐大現金，可以進場撿便宜。

道瓊社報導，巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），在2月中公布的13-F報告顯示，波克夏在去年第4季美股多頭氣勢如虹之際，大幅減持股票，使公司手上的現金部位，超過所有美國企業，當時此舉讓許多市場觀察家百思不得其解。

但13-F於2月14日發布以來，史坦普500指數迄今重挫5%。史坦普500周二（4日）收盤價跌至去年11月4日來新低，但周三（5日）翻漲1.12%。

之前許多基金經理人批評，巴菲特近年來的資產配置太保守，回頭看來，不難理解巴特特為何在美股迭創新高之際賣股。政治方面，首先，巴菲特可能注意到貿易緊張風雨欲來，他上周末表示，關稅是戰爭行為，只會加劇通膨。其次，川普政策反覆無常，市場不喜歡不確定性。

經濟方面，美國通膨頑強，持續高於聯準會（Fed）的2%目標，通膨會削弱消費支出，而民眾消費是美國經濟的主要推手。

文章並指出，巴菲特賣股的最大原因，也許是股票估值。去年底美股頻衝新高，股價日益高昂，相對於歷史水位和全球其他國家，均處於高檔。股票以完美定價，並非巴菲特這類價值投資人所樂見。

企業內部人士與巴菲特作法一致，紛紛在去年底美股飆漲之時售股獲利。