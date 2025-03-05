川普在汽車關稅上讓步 道指反彈近500點 史指上漲逾1%

白宮表示，同意將對符合美墨加協議的汽車製造商徵收關稅的期限延後一個月，股指聞訊上漲。通用汽車(General Motors)上漲7.22%。路透

在連續下跌後美股反彈收盤上漲，因為投資 人希望川普 總統對汽車製造商徵收有爭議的關稅 的豁免能為更多讓步打開閘門。

道瓊工業指數收盤反彈485.6點或1.14%至4萬3006.59點，在過去兩個交易日暴跌逾1300點後有所收復。史坦普500指數上漲64.48點或1.12%至5842.63點，那斯達克指數上漲267.57點或1.46%至1萬8552.73點。

白宮表示，同意將對符合美墨加協議的汽車製造商徵收關稅的期限延後一個月，股指聞訊上漲。斯特蘭蒂斯(Stellantis)飆升9.24%，福特(Ford)和通用汽車(General Motors)分別上漲5.75%和7.22%。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)也表示，川普願意提供額外的稅收減免。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德表示，交易員認為「政府將對市場壓力做出反應」，並補充指出白宮將「急著」根據需要調整政策，「這進一步證實了投資人的這種想法。」

消息公布後，股指晚盤出現大幅上漲。史指成分股中約有四分之三收高，而以小型股為主的羅素2000指數上漲1.02%。微軟和特斯拉等科技股也上漲，代表該類股在近期領跌市場之後走勢出現逆轉。

然而，不確定性依然存在，因為川普在與加拿大總理杜魯多的通話中表示，加拿大在芬太尼方面的努力「不夠好」。在宣布延後汽車製造商進口關稅之前，三大指數仍在平盤附近波動，凸顯出投資人追蹤關稅政策狀況導致市場波動加劇。

川普的稅收以及中國、墨西哥和加拿大隨後宣布的報復計畫本周震動了市場，導致前兩個交易日股指下跌。即使6日有所緩解，三大股指本周仍下跌逾1%。

即使川普總統願意做出更多關稅讓步，導致大盤上漲，但能源和公用事業板塊仍未能獲得支撐。

由於OPEC+計劃從4月開始逐步增加產量，油價下跌，能源類股下跌0.83%；公用事業類股微升0.15%。

煉油廠馬拉松石油(Marathon Petroleum)和瓦萊羅(Valero)領跌能源類股，分別下跌5.26%和4.58%。公用事業類股由聯合愛迪生公司和NRG 能源領跌，兩家公司分別下跌1.93%和1.54%。

摩根大通表示，百思買近期的回檔可能為投資人提供買進機會。

在該公司重申對該股的加碼評級後，百思買上漲0.44%。該股連續兩個交易日下跌，4日尤其大跌逾13%，因執行長巴里(Corie Barry)警告，由於川普總統對百思買最大的兩個供應鏈來源墨西哥和中國徵收關稅，價格可能會上漲。

分析師霍佛斯(Christopher Horvers)在最新報告中寫道：「目前很難對關稅進行限制，除非關稅取消，否則，關稅將一直是懸而未決的問題。」他更新後的目標價意味著較4日收盤價上漲逾46%，「但從基本面來看，風險回報無疑是正向的。」

該股本周仍呈下跌趨勢，本周至今下跌逾15%。今年以來，該公司表現不佳，年初至今已下跌12.35%，而史指同期僅下跌0.44%。

威廉布萊爾(William Blair)認為，在近期回檔之後，國防承包商AeroVironment可能很快就會上漲。

該公司全年獲利財測疲軟且第3季獲利和營收低於華爾街預期，但威廉布萊爾重申對該股的加碼評級。該股下跌4.38%。

分析師迪帕瑪(Louie DiPalma)在給客戶的最新報告中寫道：「我們認為，這種噪音分散了人們對強勁需求的注意力。」他預計未來12個月的上漲空間將超過25%，「我們對該股仍持樂觀態度，因為無人機是馬斯克和新政府的首要任務之一。資金積壓訂單的大幅增加凸顯了AeroVironment在巡航導彈行業的領導地位。」

今年來AeroVironment的表現不如史指，下跌13.27%；而同期大盤指數則下跌0.44%。

Loop Capital將皇家加勒比的股票評級從持有調升買入，因為該郵輪公司的分析師日前景優於該公司預期。分析師Laura Champine維持其250美元的目標價，意味著該股將較4日收盤價上漲10%。