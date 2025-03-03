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粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

「這問題」讓蘇姿丰帶領AMD走出谷底

編譯魏紹揆／綜合外電
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蘇姿丰日前在史丹福的演說中，提到當年加入AMD的初衷。 路透
蘇姿丰日前在史丹福的演說中，提到當年加入AMD的初衷。 路透

超微（AMD）執行長蘇姿丰近日在一場演說中回顧自己的經歷，提到在職涯初期老闆問的一個問題，幫助自己在一度岌岌可危的AMD做出重大決策。

蘇姿丰在1990年代中期是德州儀器（TI）及IBM的基層員工，她表示自己十分幸運，因為上司曾問過當時才20幾歲的她，「長大後」想要做什麼，她因此了解到自己真正想做的，是管理人們和專案計畫。

將近20年後，她在AMD陷入動盪時期加入，接手高階主管職的她也問了自己同樣的問題。她日前在史丹福商學研究所（Stanford GSB）的演講中說道，決定AMD的長期目標--也就是「當我們長大後」，是一大關鍵。她說：「今天做的決定，真的會在3-5年後看到影響」。

她表示，她2014年接任AMD營運長時，公司已在評估發展手機晶片，當時這種晶片已開始走紅。她說：「那是個好方向，但對我們來說其實不是，因為我們基本上不擅長」，因此AMD後來選擇優先發展高效能電腦。

蘇姿丰在半導體業待了約18年後，於2012年加入AMD成為全球業務資深副總。她表示該公司當時處於「十字路口」，她的導師還建議她不要答應，因為AMD的「執行紀錄不佳」。

蘇姿丰之後又升任AMD營運長，半年後就接掌執行長。當時AMD股價為每股3美元左右，在英特爾和輝達等強敵環伺下，市場一度盛傳該公司瀕臨破產邊緣。但在蘇姿丰帶領下，AMD營運漸有起色，股價一路上攻，去年一度逼近200美元，目前則在100美元左右。

蘇姿丰 晶片 破產

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