「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

美國總統川普 去年11月勝選後，押寶川普2.0政策受惠資產的所謂「川普交易」漲勢凌厲，但如今這些資產價格已迅速從高峰墜落，比特幣和特斯拉 股價就是其中兩個明顯的例子。分析師指出，市況風雲變色反映市場論述已驟變。

撐起「川普交易」的4大支柱垮了

洛克菲勒全球家庭辦公室投資長Jimmy Chang表示，以川普偏愛政策為中心的熱門交易，如今已遭遇大麻煩。他說：「選後市場最初的反應是，川普重視『美國優先』，那意味更高的成長率、更高的通膨率、更高的利率，以及更強勢的美元。」

但現在市場對以上四大假設的信心顯然已動搖。

跡象比比皆是，包括比特幣從元月顛峰價位摔落26%、美股從2月高點回跌4.5%、美元指數從1月中的高峰回落，美國10年期公債殖利率 也從1月13日觸及的4.8%跌到4.2%左右。利率期貨價格顯示，交易員估計聯準會（Fed）最快6月降息的機率已升破七成。

又如電動車大廠特斯拉。這支熱門股漲勢自選後一路風馳電掣，顯示投資人看好執行長馬斯克既是川普身邊紅人，對特斯拉有幫助。不料該股12月中以來崩跌40%，在美國大型股中跌幅數一數二，反映馬斯克右傾並對外國政治說三道四引起反感，特斯拉電動車銷售迅速下滑，在歐洲尤其明顯。

論述丕變 經濟展望從光明轉趨晦暗

「川普交易」由盛轉衰，反映過去幾周來市場論述驟變，使市場氛圍從樂觀轉趨悲觀。

數周前，市場把川普念茲在茲的關稅視為必助長通膨，甚至可能因鼓勵製造廠回流而促進經濟成長。但現在，新的論述抬頭--無差別揮出關稅大刀，可能傷害美國經濟，而最近的通膨壓力可能反映進口商趕在新關稅上路前囤貨。大砍聯邦支出原先被視為有助於降低財政赤字，現在卻令人憂心公共支出大減恐削弱成長動能。

最近發布的美國經濟數據也加深經濟惡化顧慮。零售銷售出現近兩年來最大降幅，消費者信心降幅為四年來最大，小企業對經濟前景的信心似已觸頂。花旗經濟驚奇指數頻頻低於華爾街預測。

川普政策讓MAGA洩氣 卻助漲MEGA

市場人士笑稱，之前因MAGA（讓美國再度偉大）運動沾光的概念股，如今已洩氣，難怪最近川普對美國股市表現隻字不提。

對照下，現在當紅的是MEGA（讓歐洲再度偉大）概念股，而一大部分是拜川普之賜。川普親俄遠歐，但若能促成俄烏和平，歐洲能源價格、通膨和利率都會隨之降低。川普破壞跨大西洋聯盟，也讓歐洲軍工股大漲，因歐洲各國當局加緊擴大軍費支出。

但仍有一種「川普交易」表現不錯：俄羅斯盧布。今年來盧布對美元升值將近30%，迄今尚未見回貶跡象。所以，川普政策可能也促成了MRGA（讓俄羅斯再度偉大）。