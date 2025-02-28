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美「迷你停滯性通膨」日圓升值 恐震撼全球股市

編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名策略師認為，日圓升值的潛在風險蠢蠢欲動，可能成為引爆下一波金融震撼的地雷。路透
華爾街知名策略師認為，日圓升值的潛在風險蠢蠢欲動，可能成為引爆下一波金融震撼的地雷。路透

美股史坦普500指數今年來漲幅悉數吐光，人工智慧（AI）明星股輝達（Nvidia）股價重挫，美國經濟數據轉弱壞消息頻傳，川普2.0猛揮關稅大棒，都已讓市場心驚膽跳。但華爾街一位知名策略師認為，還有一個潛在風險蠢蠢欲動：日圓升值，可能是引爆下一波金融震撼的地雷。

MarketWatch報導，Counterpoint首席策略師賈希指出，美國和英國此時經濟出現減緩跡象，同時通膨依然黏著，面臨「迷你停滯性通膨」；另一方面，歐盟和日本經濟成長疲弱，但相對而言偏向通膨趨緩甚至通縮。

美「迷你停滯性通膨」vs. 日通膨趨緩 牽動央行利率政策

賈希說：「美國和英國的通膨預期偏高，而歐元區和日本的通膨預期平平，這種組合對央行相對政策會產生重大影響。更令人擔心的是，那也會給下一波金融震撼埋下伏筆。」

這是因為，目前唯獨日本銀行（央行）貨幣政策還在緊縮模式。他說：「通膨預期重返2%，零利率政策又不再管用，日銀必須迅速讓利率正常化，回歸日銀估計在1%~2.5%的中性水準。」但日銀總裁植田和男已表明，會謹慎考量「海外經濟體的發展，尤其是美國經濟，及其對金融和匯市的影響」。

換言之，在Fed顧忌「迷你停滯性通膨」而維持利率不變的情況下，日銀比其他主要央行更容易引導利率正常化。

日圓套利交易若瓦解 將粉碎AI泡沫

這對華爾街將是個大問題。他認為，近年來日圓套利交易--借入便宜的日圓資金、轉買AI概念股--是助長美國AI相關科技股泡沫的一大驅動力。因此，一旦日本利率正常化，可能催動AI泡沫爆裂。

賈希指出，日圓匯價低迷且殖利率為負值，是理想的融資貨幣，而AI股又是吸引人的投資標的，持續提供高投資報酬，這使得借日圓來買AI股這種套利交易再自然不過。

他說：「因此，泡沫可能爆掉：不是日圓融資賴以持續的低殖利率時期終結，就是環繞AI熱門股的陶醉感破滅。」他指出，2023年初以來的資料顯示，微軟股票估值與日本10年期公債實質殖利率形成「負相關」。

倘若日本公債實質殖利率由負轉正，將在美國股市投下震撼彈。

緊盯美元兌日圓 跌破145就不妙

賈希指出，一個簡易的觀察法，是緊盯美元兌日圓匯率。倘若跌破145，可能使全球股市陷入亂流。目前日圓兌美元匯率約150。

他建議三種投資操作：加碼日圓、減碼歐元、減碼全球投資組合中的美股部位。不論費時多久才會出現一波通縮震撼、終結美國這波「迷你停滯性通膨」，他認為這三種操作都適用。

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