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川普關稅威脅又起 史坦普從紀錄高點回落 超微再漲近7%

編譯陳律安／綜合外電
川普揚言對汽車等產品加徵關稅，美股三大指數早盤全面挫跌。路透
川普揚言對汽車等產品加徵關稅，美股三大指數早盤全面挫跌。路透

美股三大指數19日早盤漲勢稍歇，史坦普500指數從前市的紀錄高點滑落，下跌0.25%，市場衡量美國總統川普揚言對進口汽車、半導體及藥品加徵約25%的關稅，所引發的衝擊。

道瓊工業指數早盤跌0.35%、那斯達克指數跌0.27%、費城半導體指數漲0.07%、台積電ADR跌0.6%。

美超微股價19日早盤大漲近7%至59.47美元，最近六個交易日已累計暴漲55.2%，因投資人看好該公司可望拿下大筆人工智慧（AI）伺服器訂單。近日因傳出分拆意願而大漲的英特爾，早盤跌逾6%。

投資人也謹慎行事，靜待聯準會（Fed）公布1月的會議紀錄。市場聚焦於決策官員如何評估川普的關稅對通膨與降息機率的影響。近日，Fed官員重申，預計維持利率按兵不動。

儘管通膨黏著、川普貿易政策的威脅未解，仍無礙史坦普500指數前市急拉尾盤，收盤創下歷史新猷。Piper Sandler首席市場技術分析師強森說：「年初以來，美股展現驚人韌性，投資人面對負面因素、關稅與通膨等隱憂仍拒絕退縮。」「我們預計市場將保持顛簸，隨著美國公債殖利率下降、原油價格走弱以及美元回落，資金正轉向小型股。」

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