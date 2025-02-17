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投資機構擔憂美國金融市場漲勢已脫離潛在價值

編譯任中原／綜合外電
美股上周一度突破歷史新高，迷因股行情捲土重來，選擇權交易火熱，比特幣維持在10萬美元左右，讓一些交易人士擔心市場處處充滿泡沫跡象，會是大幅回檔前兆。歐新社
美股上周一度突破歷史新高，迷因股行情捲土重來，選擇權交易火熱，比特幣維持在10萬美元左右，讓一些交易人士擔心市場處處充滿泡沫跡象，會是大幅回檔前兆。歐新社

多家投資機構擔憂美國一些金融市場的漲勢，已經超過了正常指標所賦予的潛在價值，包括迷因股回朝，選擇權交易火熱，以及比特幣漲到10萬美元上下，令一些交易商相當緊張，因為投資氛圍升高可能導致市場失衡，往往是大幅回檔的前兆。

信安資產管理公司全球策略長夏赫表示，「泡沫化的信號已經出現一段時間。一旦面對失望，金融市場將相當脆弱」。

散戶投資人所鍾愛的帕蘭泰爾技術公司（軟體業）2月4日公布營收強勁成長，且該公司的人工智慧（AI）產品需求熱絡，當天股價就大漲24%；今年來股價已大漲58%，且去年就是標普500成分股中表現最強者。

投資人也推升策略公司（比特幣大戶）股價；目前總市場約870億美元，幾乎是該公司持有比特幣總市值的2倍。

迷因股也大漲，包括GameStop、黑莓（Blackberry）及Chewy網路寵物零售店，過去12個月股價漲幅都超過90%。

選擇權合約交易量也激增，因為這項工具的報酬率遠超過傳統的投資方式，因而大受歡迎，但也可能迅速慘賠。今年元月平均每日選擇權換手量達5,800筆，創1973年有這項數據以來的新高，而去年選擇權交易量也創新高。元月31日與標普指數掛鉤的零到期日的選擇權交易量也創新高，這是風險最高的交易之一，讓投資人賭當天股價是漲是跌。

預測（Prediction）市場也推出一系列投資產品，合約內容無所不包，包括聯準會決策、洛杉磯野火，以及殺害美國醫療公司主管的兇嫌等，而運動賭局也大行其道。

投資人更擁抱加密幣，比特幣元月曾逼近11萬美元，目前約97,000美元。從去年大選日以來，加密幣ETF共流入近170億美元。川普夫婦推出的兩種迷因幣從元月問市以來，總市值達到150億與20億美元。

股市也普遍偏貴。目前標普500大企業未來12個月的預估平均本益比為22倍，高於10年來19倍的平均水位。但高股價未必就會引來賣壓，因為投資人考量的是長期報酬率。截至目前為止，已公布去年第4季財報的大企業獲利共激增16.7%。

但一些分析師警告，利率居高可能削弱企業獲利。聯準會（Fed）主席鮑爾上周在國會表示，Fed並不急於降息。元月消費者物價指數升幅為2023年8月來最大，顯示通膨依然黏著。先鋒基金全球投資組合主管

阿利亞加-迪亞茲表示，「市場認為Fed正處於寬鬆周期。如果因為通膨開始再度回升而停止降息，將對市場造成不小的震撼」。

投資 比特幣 降息

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