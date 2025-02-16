川普關稅戰 日、韓尋求豁免

南韓企業高層組團於本周拜訪華府，會晤美國官員及國會議員斡旋豁免川普關稅。（美聯社）

面對美國政府接連宣布的鋼鋁與汽車關稅 、及研擬中的對等關稅計畫，日本 及南韓 外長都利用與美國國務卿魯比歐會面的機會，設法尋求豁免。南韓企業高層主管並組團於本周拜訪華府，會晤美國官員及國會議員進行斡旋。

川普已宣布從3月12日起，對所有進口鋼鋁課徵25%關稅，4月起對各國實施對等關稅，4月2日起對進口汽車提高關稅，並考慮對晶片及藥品實施新關稅。川普之前曾抨擊日本對美國的貿易順差與日圓貶值，認為日本和南韓都在占美國的便宜。

日本外相岩屋毅在慕尼黑安全會議與魯比歐會面時，希望日本能豁免於對等關稅，他也提到汽車關稅議題。日本已正式請求美國讓日本豁免於25%的鋼鋁關稅，經濟產業大臣武藤容治已開始與華府溝通。南韓外長趙兌烈也在會議上再度確認美、日、韓三邊夥伴關係。

在南韓政局混亂之際，南韓工商協會主席、SK集團董事長崔泰源將於本周率領企業代表團將於本周拜訪華府，會晤川普政府的經貿要員，為川普第二次上任以來，首個訪問華府的代表團。

南韓代表團共有共26人，成員包括現代汽車總裁金星容、三星電子總裁金元慶，以及SK On電池、LG全球策略中心、浦項鋼鐵等汽車、半導體、鋼鐵、造船、能源與網路平台等產業的企業高層主管，參與，南韓美國商會主席也一同前往。

代表團將於19日在華府舉辦「韓美商業之夜」晚宴，預料約有150人出席，包括美國參、眾議員、各州州長及內閣要員。代表團將強調美韓戰略合作的必要性，以擴大南韓在美投資。

南韓企業代表團20日將拜會白宮及各經貿單位的高級官員，討論擴大進口美國能源、造船合作、汽車與零件製造業投資、合作發展新一代核電廠及，及共同研發半導體供應鏈。業界人士表示，代表團有可能拜會川普。本周南韓貿易部次長朴鍾元也將前往華府。