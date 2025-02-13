對等關稅光說不練 道指大漲逾300點

由於最新通膨數據和美國關稅計畫的最新動態緩解了人們對通膨壓力和全球貿易緊張局勢的一些擔憂，美股上漲。歐新社

由於最新通膨數據和美國關稅 計畫的最新動態緩解了人們對通膨壓力和全球貿易緊張局勢的一些擔憂，美股上漲。

道瓊工業指數上漲342.87點或0.77%至4萬4711.43點。史坦普500指數上漲63.1點或1.04%至6115.07點；那斯達克指數上漲295.69點或1.5%至1萬9945.64點。

美國總統川普 簽署總統備忘錄，研究對外國徵收對等關稅，但在本周暗示將進行重大貿易政策調整後，並未實施任何徵稅措施，隨後道指創下盤中新高。路透報導，他還暗示將對包括汽車進口在內的其他措施徵收關稅。

知名科技股的上漲推動了股指上漲。在惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)宣布推出首款採用輝達(Nvidia)Blackwell晶片 解決方案後，輝達上漲3.16%。AppLovin是去年表現最好的美國科技股，獲利推動股價飆漲24.02%。特斯拉上漲5.9%。

生產者物價指數(PPI)發布後，股市上漲。1月PPI上漲0.4%，高於道瓊0.3%的普遍預期。不包括食品和能源的核心PPI當月上漲0.3%，符合預期。

雖然表面上數據偏熱，但最新的PPI報告和12日的消費者物價指數(CPI)數據都顯示，PCE物價指數低於交易員所擔心的水平。這個聯準會密切關注的指標將於2月公布。

10年期美國公債殖利率在通膨數據公布後下跌，最新下跌約10個基點，至4.531%。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，「我認為，納入PCE的各項要素就是今天慶祝的原因。這也有助於降低殖利率。」「我們將4.5%視為自9月以來經濟好轉的底線。跌破這一水平對股市來說將是一個好兆頭。」

12日公布的數據顯示消費者物價上漲速度快於預期，抑制了人們對9月下次降息的預期，華爾街股市隨後經歷了動盪。投資人繼續努力應對日益加劇的全球貿易緊張局勢。

賭場營運商米高梅度假村第4季獲利和收入超出預期，隨後賭場類股隨之上漲。

米高梅財報顯示，由於中國業務的推動以及今年來需求的樂觀情緒，其營收和獲利均超出分析師的預期。米高梅股價上漲17.46%，創2020年3月以來最佳表現。

另一家賭場股凱撒娛樂(Caesars Entertainment)和拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)分別上漲9.19%和0.74%。收盤後公布業績的永利度假村(Wynn Resorts)上漲2.67%。

川普總統表示國防開支可能減半，幾支國防類股的股價出現下跌。

洛克希德馬丁和諾斯羅普格魯曼分別下跌1.64%和3.36%。通用動力下跌2.06%；亨廷頓英格斯下跌1.56%。

川普也表示，他將尋求與中國和俄羅斯就削減軍費開支和無核化進行討論。

摩根史坦利資本國際印度指數小升0.07%，該ETF本周至今下跌3.1%。

印度總理莫迪正在訪問華盛頓特區，預計和川普總統將於13日稍後舉行聯合新聞發布會。

川普簽署美國對等關稅行政命令時表示，「印度的關稅比其他國家都高」。根據美國人口普查局的數據，2024年美國對印度的貿易逆差為457億美元。

網路安全公司SailPoint在兩年前私有化後於13日開始在那斯達克交易，該公司首次公開發行(IPO)的發行價為每股23美元。該股收盤價22美元，跌破其IPO價格23美元。

英國金融時報報導，半導體設計公司Arm Holdings計劃今年推出自有晶片，該公司股價飆升6.06%。

文章引述知情人士的話指出，Arm最快可能在今年夏天推出首款內部生產的晶片。該公司已將Meta確定為其首批潛在客戶之一。

Arm目前是晶片設計產業最大的參與者之一。金融時報報導，走向打造自有完整晶片可能會顛覆半導體產業的一些最大參與者，目前這些參與者的市值約為7000億美元。