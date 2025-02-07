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川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點

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川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
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電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

由於關稅和通膨等一系列消息令交易員擔憂，美股收跌。

美國總統川普表示他計劃對貿易夥伴徵收對等關稅，此後主要股指在盤中下跌。這可能意味著全面提高關稅水平，使其與美國徵收的關稅水平持平。

道瓊工業指數下跌444.23點或0.99%收4萬4303.4點。史坦普500指數下跌57.58點或0.95%至6025.99點；那斯達克指數下跌268.59點或1.36%至1萬9523.4點。7日的下跌導致本周各股指均處於下跌區間。

川普在會見來訪的日本首相時表示：「我將在下周宣布互惠貿易，以讓美國與其他國家受到平等對待。」「我們將召開新聞發布會，並將進行非常簡單的安排。」

在川普發表評論之前，股市就已經處於緊張狀態，因為早盤的一些消費者信心和就業數據顯示通膨上升，並推動10年期美國國債殖利率在盤中高點突破4.5%。

根據密西根大學消費者信心指數的初步數據，2月消費者信心指數下降至67.8。接受《道瓊》調查的經濟學家預計該數字為71.3。

但或許更令人擔憂的是，受訪者預計一年期通膨率將達到4.3%，較上個月上升1個百分點，創2023年11月以來的最高水準。

1月就業報告還顯示，失業率從4.1%降至4%，上個月的平均時薪高於預期。

電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。這項財測掩蓋了第4季營收和獲利的成長預期。本周Alphabet公布了令人失望的業績，股價也繼續下跌。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「傳統上不會令人失望的科技股或『七巨頭』領域的一些股票表現令人失望，因此我認為，這些類股出現一些輪動。」「我們不會走向熊市，而只是可能走向一些波動和短期的失望。」

本周走勢動盪。美國總統川普上周末宣布對中國產品徵收10%的關稅，隨後股市於3日下跌。他還提議對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，但後來暫停實施一個月；受此影響，史指指數隨後連續三天上漲，但7日再次下跌。

美國商銀表示，XPO股價可能還有進一步上漲的空間。

該投行將該貨運公司列為首選，並重申對其買入評級。其更新後的目標價相當於較6日收盤價上漲15.7%。

分析師霍克斯特(Ken Hoexter)在給客戶的報告中寫道：「XPO繼續在零擔運輸(LTL)服務、收益和生產率提升方面表現出強勁走勢，同時努力縮小與一流同行Old Dominion之間的獲利差距。」

該分析師還表示：「由於貨運量反彈之前獲利率、回報率和現金流不斷提高，我們對其持樂觀態度。」

該股今年的表現大幅優於大盤，今年至今上漲11.82%。本周該股也繼續上漲，至今已上漲13.10%。

根據據稱由已故《紐約時報》體育記者科佩特(Leonard Koppett)創立、並由已故Dean Witter Reynolds市場策略師史托佛(Bob Stovall)推廣的超級盃指標，如果國聯的費城老鷹隊在9日於新奧爾良舉行的超級盃比賽中擊敗美聯的堪薩斯城酋長隊，那麼今年的美股表現應該會更好。

但卡森集團技術分析師迪垂克(Ryan Detrick)並不這麼認為。他在社交媒體上寫道：「當費城隊贏得超級盃或世界大賽時，壞事就會發生。」從之前的費城運動家隊贏得世界大賽冠軍的1905年到1930年間，每5年就會經歷了恐慌、衰退、戰爭、危機或大蕭條。費城人隊兩次贏得世界大賽冠軍時，正值1980年的二次衰退和2008年的全球金融危機。

出於這八個原因，迪垂克聲稱「為什麼美國希望酋長隊獲勝」，不過他強調，「我們不建議根據誰贏得世界大賽或超級盃來進行投資，但這確實很有趣。」

CFRA首席投資策略師、華爾街超級盃指標官方創辦人之子史托佛(Sam Stovall)指出，在NFL或國聯球隊贏得超級盃的年份，無論出於何種原因，有82%的機率道瓊斯工業平均指數都會上漲，平均漲幅為11.4%；而當美聯球隊封王時，只有47%的上漲機率，平均漲幅1.8%。

不過他也同時強調：「過去的績效並不保證未來的表現。」

超級盃 關稅 費城

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