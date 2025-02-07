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最新消費者信心超弱 美股早盤先漲後跌

編譯林文彬／綜合外電
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美國股市7日早盤先漲後跌，反映最新消費者信心數據不如預期的影響。路透
美國股市7日早盤先漲後跌，反映最新消費者信心數據不如預期的影響。路透

美國股市7日早盤先漲後跌，最新消費者信心數據不如預期，拖累大盤回吐漲幅，但三大指數本周仍可望以漲作收。

美股三大指數7日早盤一度全面走揚，但2月消費者信心指數美東時間上午10時出爐後由漲轉跌；標普500指數下跌0.14%，報6,074.84點，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數跌幅分別是0.1%及0.5%左右。

密西根大學7日公布，美國2月消費者信心指數初值為67.8，比彭博資訊訪調所有經濟學家的預估都還低，是七個月來最低水準。另一方面，美國勞動統計局同日公布的報告顯示，上月非農就業人口增加14.3萬人，不如市場預估的增加16.9萬人，去年12月數據上修為30.7萬人，1月失業率微幅下滑至4%。

美國最新就業數據出爐後，利率交換交易員仍押注6月前降息1碼機率約40%。美國10年期公債殖利率7日盤中最高漲至4.509%，2年期公債殖利率漲至4.281%。

亞馬遜股價7日早盤一度挫跌逾4%，原因是展望不如預期。台積電ADR 7日也開高走低，從上漲逾1%轉為下跌逾1.6%。

殖利率 就業 台積電

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