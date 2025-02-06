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Fed古斯比：切勿忽視關稅推升通膨的風險

編譯黃淑玲／綜合外電
美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。 （路透）
美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。 （路透）

美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，如果低估美國總統川普計畫加徵關稅推升物價的可能風險，將會是個錯誤。他認為，持續、大規模的提高關稅，恐會再次打亂供應鏈，拉高通膨。

古斯比（Austan Goolsbee）周三（5日）在底特律一場會議上表示，央行傾向遵循「純經濟理論」，忽視供應所受到的衝擊，例如關稅，然而這樣是「危險」的。

他說，美國供應鏈面臨一系列的挑戰，罷工、天然災害，以及高關稅威脅、可能升高的貿易戰。這些威脅雖然不如新冠疫情規模那麼大，但若忽略其潛在後果，將是個錯誤。

古斯比今年在Fed利率決策會議「聯邦公開市場委員會」（FOMC）有投票權，他的最新談話，與聯準會主席鮑爾上周在利率決策會後的說法不同。鮑爾當時說，關稅的衝擊需要等候觀望，再決定會如何影響Fed利率決策。

Fed副主席傑佛森（Philip Jefferson）周三在賓州Swarthmore學院對學生演講時， 也重申對於新政府的任何政策改變，可以保持耐心，等候觀察最後效果。

彭博新聞指出，去年的大部分時間裡，古斯比一直是Fed決策官員中最鴿派的、或者說最不擔心通膨的成員之一，現在他愈發關心關稅的潛在影響。

古斯比說，央行官員由新冠疫情得到的重大教訓就不能忽視供給面的衝擊，過去五年通膨的最重大驅力，就來自供應鏈衝擊。他在本周稍早時已表示，考慮到通膨再次升溫的風險，他支持當前先放緩降息步伐。

關稅 供應鏈 利率

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